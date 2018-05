PAŘÍŽSKÁ GLOSA: Derby. Derby. Derby. Češky, jak vy to děláte?

Známí, kamarádi? Kdepak: „Asi přijeli jen tak zafandit. Je to moc příjemné, hrozně to táhli. Taková podpora v cizině je skvělá.“

Fandit Češkám s raketou ostatně vypadá jako tutovka. Na západě Paříže to na dohled od zelených ploch parku Bois de Boulogne občas působí jako ve Stromovce.

Česká derby jsou všudypřítomná: v 1. kole Karolína Plíšková proti Barboře Krejčíkové, dnes ve 2. kole znovu Plíšková s Lucií Šafářovou, v pátek ve 3. kole Siniaková proti Barboře Strýcové.

Momentky z 1. kola Roland Garros mezi Karolínou Plíškovou a Barborou Krejčíkovou

Zatím platí: co fáze, to střet.

Komu pak fandit? „Jestli pro jistotu radši neodjedou,“ usmála se Siniaková. „Ale dobré je, že jedna Češka určitě půjde dál.“

Její budoucí soupeřka volí ještě vzletnější slova. „Je to skvělé, úžasné. A tahle generace – ať Petra (Kvitová), já, Karolína nebo Katka, která je z nás nejmladší – je ukazatelem, že český tenis jde dopředu,“ dodává Strýcová.

Barbora Strýcová na Roland Garros

Mezi jejich národními kolegy zbyl pro 2. rundu ve hře pouze Adam Pavlásek. Vzdor mudrlantům, kteří sportovkyně považují za bytosti vyhledávající remízy, tenistky v Česku válcují tenisty jako amazonky.

Jeden z asijských kolegů na Roland Garros 2018 se proto po důvodech pídí s dotěrností detektiva. Není první, není poslední. A vysněnou odpověď jen tak nevydoluje.

„Každý čeká, že řekneme něco výjimečného, ale podle mě jde o to, že máme dobré kluby a dobré trenéry. A hodně šampionek z minulosti. Je příjemné mít na koho navazovat,“ odvětila Karolína Plíšková.

„Ani já si nejsem jistá. Vládne mezi námi zdravá rivalita. Ke sportu nás přivedli rodiče, co na nás byli tvrdí a naučili nás dřít. A taky bychom asi mohly být talentované,“ usmála se na stejný dotaz Kvitová.

Hlavně proslulejší z dvojčat Plíškových si letos musí připadat jako kdysi dávno na dorosteneckých šampionátech. Na Australian Open měla českou soupeřku dvakrát (Strýcová, Šafářová), ve Francii se na stejné číslo dostane dokonce za dvě kola: „Asi Češky přitahuju.“

Souboj Strýcové se Siniakovou znamená pro obě šlágr: když vyhraje první, zlepší si životní maximum na Roland Garros, když druhá, dojde nejdál ve své osobní grandslamové historii.

Jde také o velké peníze a o dost bodů do žebříčku. Zato národní tření pomalu odplouvá jako voda v Seině. „Je to těžší, protože se známe a trénujeme spolu. Ale jinak na národnosti nezáleží,“ soudí Siniaková; na to už jsou česká derby moc častá.

V počtu účastnic v hlavní soutěži Roland Garros pobily Češky kolegy poměrem 9:3 – a nebude to jiné. Plíškové je 26 let, Kvitové o dva roky více, Siniaková slavila 22. narozeniny, talentované Markétě Vondroušové je stále sladkých osmnáct.

Češky, jak jen vy to děláte?