Siniaková deblovou jedničkou po Montrealu nebude, s Krejčíkovou vypadly

Dvaadvacetileté české tenistky, které letos vyhrály Roland Garros i Wimbledon, prohrály v Montrealu hned první zápas. Nejvýše nasazený pár měl na úvod volný los a v dvouhodinovém boji o čtvrtfinále podlehl 6:4, 6:7 a 8:10 japonsko-běloruské dvojici Šuko Aojamaová, Lidzija Marozavová.

Siniaková je aktuálně světovou trojkou (Krejčíková čtyřkou) a šanci na posun do čela žebříčku měla pouze v případě, že by v Montrealu hrála finále. Světovou deblovou jedničkou z Česka byla naposledy loni od srpna do října Lucie Šafářová.

Turnaj žen v Montrealu tvrdý povrch, dotace 2,920.000 dolarů Dvouhra - 2. kolo:

Kontaová (Brit.) - Azarenková (Běl.) 6:3, 6:1

Halepová (1-Rum.) - Pavljučenkovová (Rus.) 7:6 (11:9), 4:6, 7:5

V. Williamsová (13-USA) - Cirsteaová (Rum.) 7:6 (7:4), 6:4 3. kolo:

Stephensová (3-USA) - Suárezová (Šp.) 6:2, 7:5

Bartyová (15-Austr.) - Cornetová (Fr.) 7:6 (7:3), 6:4

Sevastovová (Lot.) - Görgesová (10-Něm.) 6:3, 7:6 (7:2). Čtyřhra - 2. kolo:

Aojamaová, Marozavová (Jap./Běl.) - Krejčíková, Siniaková (1-ČR) 4:6, 7:6 (8:6), 10:8

Turnaj mužů v Torontu tvrdý povrch, dotace 5,939.970 dolarů Dvouhra - 3. kolo:

Anderson (4-JAR) - Ivaška (Běl.) 7:5, 6:3

Dimitrov (5-Bulh.) - Tiafoe (USA) 7:6 (7:1), 3:6, 7:6 (7:4)

