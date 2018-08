Drtička ze Sibiře ožívá. Zase hraju agresivně, pochvaluje si Šarapovová

Ani jedna ze soupeřek pro ni nebyla právě fádní. Nejprve ji vyzvala Sesil Karatančevová z Bulharska, která kdysi dávno jako teprve 15letá tenistka kurážně pronesla: „Nakopu Marii zadek.“ Poté ruská krajanka Darja Kasatkinová, současná světová dvanáctka a dáma budoucnosti.

Výsledky jsou ale zdrcující. 6:1, 6:2. 6:2, 6:0. Jako by se ze Sibiře, rodiště Marie Šarapovové, přihnal ledový uragán a protivnice odvál jak smítka.

Vytáhlá blondýna z městečka Ňagaň tak mohla tribunám posílat vzdušné polibky. Pořád to je jen postup do 3. kola, provedení je však impozantní. „Nezáleží na tom, na jakém jste turnaji a kdo proti vám stojí. Pokaždé musíte najít ta správná řešení,“ říká. „A mně se to podařilo.“

Jedenadvacetiletá Kasatkinová letos hrála o titul v Dubaji a Indian Wells, na Roland Garros a ve Wimbledonu prošla do čtvrtfinále. Patří ke generaci, která vyrůstala právě na duelech Šarapovové - a jejich první vzájemné měření bylo demonstrací moci, rázným odmítnutím generační výměny.

Maria Šarapovová na turnaji v Montrealu.

„Šla jsem na kurt s velkým respektem. Někoho, kdo má tak dobré výsledky, nemůžete brát na lehkou váhu,“ pronesla vítězka. „A ano, řekla bych, že jsem využila všeho, co jsem měla v repertoáru. Určitě hraju agresivní tenis, jen musím být agresivní pokaždé. Možná udělám víc chyb než ostatní, ale pořád z takového stylu vytěžím víc výhod než nevýhod.“

Konzistentnost, o tu u ní běží. Kvůli výsledkům to pomalu působí tak, že je Šarapovová stále ve fázi návratu, jenže ona už je po vypršení trestu za užívání meldonia na turnajích od loňského dubna. V Paříži to letos při grandslamu po čtvrtfinálové účasti vypadalo nadějně, v All England Clubu se však zrodil šok: 1. kolo - a ven! Navíc s málo známou Ruskou Ďjačenkovou...

Zkoušela ulevit tělu delšími přestávkami. Netajila: „Čekám od sebe více.“ Žebříčkem WTA šplhá spíš pozvolně.

Teď by se mohla vrátit do elitní dvacítky a kanadský Rogers Cup jí svědči, chválí si přízeň publika i vlastní hru: „I když jsem třeba prohrávala 0:40, dokázala jsem si pomoci servisem, byla jsem chytrá.“

Šampionka pěti grandslamů má spoustu tenisových zbraní, kromě jiného velmi silnou mysl. „Ona a Serena jsou pro mě největší hvězdy ženského tenisu,“ říkala Karolína Plíšková před antukovým osmifinále Roland Garros, v němž ji pak Šarapovová vyučila 6:2, 6:1. „Je hrozně silná, protože se z toho dokázala nepo... Bojuje, pořád se snaží dostat zpátky. Spousta holek by se na to vykašlala, nezvládly by to psychicky. Přitom ona už toho vyhrála dost.“

To ano, jenže děvčeti, které se ze sibiřské Ňaganě dostalo až do nejvyšší pater sportovních celebrit planety, se už příčí minulý čas.

Další soupeřka: v noci na pátek českého času Caroline Garciaová, světová šestka. „Těším se. Tyhle bitvy pokaždé miluju,“ říká Šarapovová.

A zvlášť ve chvíli, kdy je v takovém laufu jako nyní v Montrealu.