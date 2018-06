Pavlásek vyřadil na challengeru v Prostějově druhého nasazeného Cuevase

Pavlásek ani Šafránek neměli na první pohled příznivý los. „Věděl jsem, že když budu dobře servírovat, tak na zdejším rychlém kurtu mohu uspět,“ uvedl Pavlásek, který si pochvaloval, že na Cuevase narazil hned v úvodním kole.

„Teprve si zvykal na rozdílné podmínky i míče. Jsem rád, že jsem navázal na výkony z předešlého turnaje,“ řekl Pavlásek.

V tie-breaku druhého setu vedl už 5:0. Uruguayský tenista za tohoto stavu vzteky zlomil raketu, následně uhrál čtyři míče po sobě a zápas ještě zdramatizoval.

„Touto reakcí ze soupeře spadl psychický tlak. Na první pohled vypadá snadné dotáhnout takový náskok k vítězství. Závěr jsem si musel pohlídat,“ dodal Pavlásek. V druhém kole ho čeká Španěl Jaume Munar, který v druhém kole Roland Garros potrápil Novaka Djokoviče.

Uruguayský tenista Pablo Cuevas na tenisovém challengeru Moneta Czech Open 2018 v Prostějově.

Čtyřiadvacetiletý Šafránek svedl s Carballesem více než dvouhodinový boj. Po prohraném setu se český hráč vzchopil a v tie-breaku vyrovnal. „Ve druhém setu jsem měl menší krizi. V tom posledním už to bylo lepší. Myslím, že soupeř na tom byl hůř. Vyplatilo se mi jít do rizika,“ řekl Šafránek.

Pátý nasazený Veselý splnil v duelu s Magerem, který postoupil do hlavního turnaje z kvalifikace, roli favorita. „Bylo to lehčí, než jsem si myslel. Předpokládal jsem, že bude soupeř jedovatější od zadní čáry. Hodně kazil. Dařilo se mně solidně podání, o to snazší to dnes bylo,“ poznamenal Veselý.

Utkání měl po celou dobu pod kontrolou, přesto přiznal, že byl nervózní. „Doma daleko více než na jiných turnajích. Chybí mi zápasy. Každé vítězství se počítá k tomu, abych získal pohodu. V hlavě mám cíl získat čtvrtý titul, což se tady nikomu nepodařilo,“ dodal Veselý. V druhém kole se střetne se Švédem Eliasem Ymerem, který porazil Jana Šátrala 7:5, 4:6, 7:5.

Vedle nasazených Cuevase a Carballese skončil v prostějovském challengeru z favoritů kvůli poranění kyčle i vítěz tohoto turnaje z roku 2016 Michail Kukuškin z Kazachstánu.