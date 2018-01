První dobrá zpráva od zraněných tenisových es: Nadal vyhlíží grandslam

Ne, ještě to nebyla krasojízda tenisového krále. Ale v tomto případě je klíčový především fakt, že na kurtu byl - a na nic si nestěžoval.

Co na tom, že ani nešlo o oficiální duel. Co na tom, že v něm Nadal podlehl francouzskému veteránovi Richardu Gasquetovi 4:6, 5:7, kupil chyby a na jeho výkonu byla velmi znát nerozehranost.

„Mám za sebou hodně dlouhý rok, takže jsem začal přípravu o něco později než obvykle,“ hodnotil Nadal. „Proto je fajn zase nabírat herní praxi. I když to byla jen exhibice.“



Koleno, které jej trápí v kariéře dlouhodobě, donutilo Nadala na závěr loňské sezony odhlásit se v průběhu z Turnaje mistrů v Londýně. Od té chvíle se zařadil na seznam velkých jmen, jejichž účast na velkých turnajích je nejistá - ale po cvičném duelu v Melbourne, který mu pořadatelé rádi umožnili sehrát, je výhled poměrně optimistický.



Stihne Novak Djokovič turnaj v Melbourne?

„Věřím, že budu připraven,“ pronesl po porážce s Gasquetem.

Potěšil tím ředitele Australian Open Craiga Tileyho, který před pár dny s vírou líčil: „Rafa je na dobré cestě. A hlavně - vždyť to není nic nového. I loni jsme se před startem bavili o zdraví Rafy Nadala, Rogera Federera a Sereny Williamsové. Za dva týdny poté jsme je všechny viděli ve finále.“

Těžko od šéfa turnaje čekat cokoli jiného než optimismus. Ale ten dostává rány: zrovna Serena W. v Melbourne nebude, po porodu comeback tak rychle nestihne. Kvůli operaci kyčle chybí Andy Murray, akci nestihne ani Kei Nišikori.

I proto jsou aktuální zprávy o Nadalovi příznivé. Ve středu od 9.30 SEČ navíc ještě vyrazí do tie-breakové exhibice, v níž se představí další prominentní marodi, kteří se snaží o návrat: Novak Djokovič a Stan Wawrinka.

Hlavně u Djokoviče je otázkou, zda se na grandslamu představí, neboť úvodní plánovaný turnaj sezony v Dauhá zrušil se slovy: „Loket mě pořád bolí. Vrátím se až tehdy, pokud budu stoprocentně připravený.“

Po akci „Tie Break Tens“ by měl v pátek hrát, stejně jako Nadal, v Melbourne i další exhibici nazvanou „Kooyong Classic“ - a následně se rozhodnout, na co to zatím (ne)stačí. U Djokoviče je tedy potřeba čekat, o Nadalovo umění by ale fanoušci na úvod roku přijít neměli.