Připomněla Hingisovou. Kosťuková v patnácti letech udivuje Melbourne

V mladším věku totiž dokázala v Melbourne přejít přes první kolo naposledy právě Hingisová, které bylo 15 let a 107 dní. Pozdější švýcarská hvězda v roce 1996 postoupila až do čtvrtfinále. Postup do druhého kola Australian Open vybojovala už o rok dříve.

Kosťuková o víkendu úspěšně zvládla závěr kvalifikace, když vyřadila Barboru Krejčíkovou, a do hlavní soutěže vstoupila hladkou výhrou. Nad Pcheng Šuaj zvítězila za 57 minut.

„Snažila jsem se ji rozhýbat. Věděla jsem přesně, co na ni mám hrát, a povedlo se mi to. Mám z toho radost,“ vykládala 521. hráčka světa, která využila handicapu čínské tenistky, jež kvůli potížím s kolenem před Australian Open nehrála žádný turnaj. A v utkání s Kosťukovou měla čínská jednička s pohybem zjevné problémy.

Z toho, že dokázala uspět v tak mladém věku, si Ukrajinka hlavu nedělala. „Pořád překonávám nějaké rekordy, každý rok a na každém turnaji. Nic to se mnou nedělá. Kdybych to měla nějak prožívat, bylo by toho na mě moc,“ uvedla loňská vítězka juniorky v Melbourne.

Její příští soupeřkou bude Australanka Olivia Rogowská, která hraje turnaj na divokou kartu. Prodlouží ještě Kosťuková svou „dospěláckou“ australskou jízdu?