Vousáč Šafránek znovu na grandslamu: Češi v tenisu dozrávají později

I v době zarostlých hipsterů je jeho vous v tenisu dál spíš výjimkou. Václava Šafránka díky němu snadno poznáte, daleko víc na sebe ale poslední dobou upozorňuje svoji hrou. Ve 23 letech loni premiérově uspěl v kvalifikaci na US Open - a totéž nyní zvládl v Austrálii.

„V New Yorku jsem mohl jenom překvapit, tady to bylo úplně jiné,“ říkal o souboji s Argentincem Collarinim. První set urval v tie-breaku, druhý už zvládl suverénně 6:2. Hotovo. Dobojováno. Mise zkompletována.



S Collarinim jsou kamarádi, často spolu na turnajích bydlí. Jenže tohle není prostor pro přátelská pošťouchnutí - už kvůli tomu, že za 1. kolo v Melbourne dostanete 60 tisíc australských dolarů, tedy před milion korun.

„Pro nás oba to byl velký zápas,“ souhlasí Šafránek. „Radši jsme se o tom ani nebavili. Možná za týden nebo dva se tomu i zasmějeme.“

Hlavní soutěž? Sil mám dost Při premiéře na US Open vyfasoval Václav Šafránek tuze těžkého soka - a proti Grigoru Dimitrovovi získal jen sedm her. „Tomu bych se teď radši vyhnul,“ usmál se Šafránek. Nakonec byl los pikantní: v úterý od 1.00 SEČ narazí na krajana Jiřího Veselého. A věří, že rozehranost z kvalifikace mu může pomoci: „Sil mi zbývá hodně; všechny zápasy jsem odehrál ve dvou setech. Mám za sebou letos už šest utkání, což může být strašná výhoda. Viděli jsme, že na začátku sezony může přicházet dost překvapení.“

Jemu je do smíchu rozhodně. Po letech čekání už podruhé vstoupí do nejkrásnějších tenisových arén, před davy natěšených fanoušků. „Budu o něco zkušenější, jsem připravený. Podruhé to půjde lépe než poprvé,“ srovnává s New Yorkem (viz box).

Cíl má jasný: účastnit se těchto svátků pravidelně. „Grandslamy jsou úplně jinak ohodnocené. Když se zadaří, dá to člověku klid. Může si pak dovolit lepší přípravu a trenéra na full time,“ popisuje pozitivní synergický efekt.

V časech, kdy takřka všechny sporty velebí skvělé teenagery, se může jeho čekání do 23 let zdát jako přespříliš dlouhé, ale zde jsou protiargumenty.

Zaprvé - sám Šafránek se z toho nijak nehroutil: „Hodněkrát jsem se po zápasech cítil špatně, ale nikdy mě nenapadlo, že bych toho nechal.“

Zadruhé - podle něj to pro českého tenistu není nic nezvyklého.

„Jižani nebo Američani jsou mnohem lépe připravení na chlapský tenis. Mají sebevědomí a navíc obrovskou podporu, což je taky velký rozdíl. U nás nikdo, kdo vyjde z juniorů, nic nedostane; je pak těžké utáhnout to sám. V osmnácti letech začnete objíždět turnaje futures, jste bez trenéra a nevíte, co máte dělat. I kvůli tomu to Čechům trvá déle.“

Pokud by v progresu pokračoval, může se dostat i do týmu pro Davis Cup. A kdo ví, třeba být za pár let národní jedničkou. „Generace se vystřídala, ale pořád nás je tam hodně dobrých mladých hráčů,“ zmiňuje krajany Jiřího Veselého či Adama Pavláska. „V dnešní době ti nejlepší dospívají kolem třicítky. Pořád máme dost času.“

A Šafránek jím poslední dobou rozhodně neplýtvá.