Murray: Ženy si zaslouží stejné odměny jako muži. Dělají stejné oběti

Jinak řečeno - dle Murrayho by ženy měly pobírat stejné odměny jako muži, což stále není pravidlem na všech turnajích. Funguje to tak ale na těch nejdůležitějších, na čtyřech grandslamech.

„Je skvělé, že odměny pro vítěze i vítězku jsou stejné. Žádný jiný sport v tomto ohledu nedělá tolik jako tenis a je super být součástí sportu, který jde příkladem. Snad tím vytvoří tlak i na ostatní sporty,“ napsal Murray ve sloupku pro BBC.

Amélie Mauresmová

Skotský tenista je feministickými názory známý dlouhodobě. Také si jako první ze špičkových hráčů vzal za trenérku ženu, skoro dva roky ho vedla Amélie Mauresmová.

„Vybral jsem si ji proto, že byla tou správnou osobou, kterou jsem hledal. O pohlaví vůbec nešlo,“ popisoval. „Získal jsem díky tomu trochu vhled do toho, jak se k ženám ve sportu přistupuje.“

Brzy poznal, že Mauresmová neměla vždy stejné zacházení jako muži, což ho přimělo k tomu, aby se začal k tématu vyjadřovat. „Ptali se mě na to od té doby hodněkrát. Kdybych neřekl, co si myslím, tak bych se těžko mohl podívat některé ze špičkových tenistek do očí,“ líčil Murray.

Mauresmová není jediná, kdo ho v názorech na rovnost pohlaví ovlivnil. Feministické kořeny má od matky Judy, velké sportovní nadšenkyně. „Díky ní mi přišlo velmi přirozené, aby byly dívky zapojovány stejně jako kluci.“

Murray prosazuje myšlenku, aby během dospívání hráli chlapci a dívky dohromady. „Má to spoustu výhod - vznikají kamarádství, podporuje to sebedůvěru a ušetří to peníze školám a klubům,“ líčí.

Judy Murrayová, matka Andyho

On sám od mládí často trénoval s dívkami, i v dospělejším věku si občas zahrál v přípravě se Světlanou Kuzněcovovou. Tvrdí, že jedny z nejzábavnějších sportovních vzpomínek má na hraní smíšených čtyřher s Heather Watsonovou a Laurou Robsonovou. „I když ony by to samé o mně asi neřekly!“

Podle Murrayho musí špičkové tenistky dřít stejně jako jejich mužské protějšky. „Stráví hodiny v tělocvičně, na kurtu, u fyzioterapeuta, na cestách, analýzami zápasů a soupeřů, konzultacemi s vlastním týmem, staráním se o své tělo, dělají mnoho obětí,“ vysvětluje.

„Každý, kdo strávil nějaký čas poblíž elitní tenistky, tak ví, že dělají stejné oběti a jsou stejně odhodlané a zapálené vyhrávat jako muži.“

Debata o férovosti stejných odměn se vyostřila loni v březnu. Raymond Moore, tehdejší šéf velkého turnaje v Indian Wells, prohlásil, že „tenistky by měly každý večer padnout na kolena a děkovat bohu, že se narodili Roger Federer a Rafa Nadal, protože to oni nesli na svých zádech tenis“.

Posléze na svůj post rezignoval, ale s podobným názorem se připojil i Novak Djokovič. „Mužský tenis by měl bojovat o větší odměny, protože čísla nám ukazují, že máme víc diváků na zápasech,“ řekl.

Už tehdy se Murray ohradil. A nyní pocítil potřebu promluvit znovu. Změní jeho slova něco?