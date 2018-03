Když porážky potěší a hvězdy předstírají zranění. Boj o dno začíná

Kluby nemohou být motivovanější. Už teď se totiž přetahují o superhvězdy pro třetí dekádu 21. století.

Na slovinský zázrak Luku Dončiče, střeleckou kometu Traeho Younga, křídelníka s výjimečnými parametry Michaela Portera Jr. či atletické pivoty DeAndreho Aytona, Mo Bambu, Marvina Bagleyho III. a Jarena Jacksona Jr. se NBA jenom třese.

Některá z těchto jmen bude jednou znát doslova celý svět.

A pak je tu ještě jeden faktor: od příští sezony vstupuje v platnost reforma draftové loterie, která by měla omezit úmyslné prohrávání. Týmy tak mají poslední šanci, jak současnou skulinu v pravidlech využít.

Jaren Jackson Jr. z Michigan State Luka Dončič (vlevo) z Realu Madrid DeAndre Ayton z Arizony

V současné NBA není žádný úplně zoufalý tým a všechny celky by se měly dostat alespoň k 25 výhrám. S velmi obdobnou bilancí výher a porážek je na spodku tabulky namačkáno devět týmů.

Nejhorší celky obou konferencí - Orlando a Sacramento - se shodují na 18 výhrách a 43 porážkách. Chicago, které je osmé od konce, má ale jen 20 vítězství a 41 proher.

Do skupiny týmů úmyslně klesajících ke dnu se navíc po zranění hlavní hvězdy Kristapse Porzingise přidávají i New York Knicks, kteří mají 24 výher a 38 porážek, ale nedávno prohráli osmkrát v řadě.

Všechny tyto týmy mají šanci získat do svého středu špičkového hráče - s výjimkou Brooklynu, který o svůj letošní výběr v draftu přišel už před lety při výměně s Bostonem. Ten pak získanou pozici v draftu loni v létě slavně vyměnil do Clevelandu za Kyrieho Irvinga.

Které týmy teď budou hrát nejhorší basketbal s velkým prostorem pro nezkušené mladíky, zatímco matadoři začnou odpočívat či tvrdit, že jsou zraněné?

Chicago je jedním z nejhorších týmů soutěže, má třetí nejhorší rozdíl vstřelených a obdržených bodů v celé NBA. Podařilo se jim vyměnit Nikolu Mirotiče, který po svém návratu po zranění získal pro tým několik „zbytečných“ výher.

Problémem pro tankování Bulls je křídelník Zach LaVine, kterému po sezoně končí smlouva a hraje tak na maximum o svou budoucnost. Chicago má navíc tendenci vítězit ve vyrovnaných koncovkách, což jim dává menší naději na získání jednoho z top výběrů v draftu.

New York ještě před pár týdny pomýšlel na play off, ale zranění hvězdného pivota Porzingise udalo jasný směr sezoně Knicks. Ze všech týmů ve spodních patrech tabulky je navíc čeká papírově nejtěžší program zápasů. Problémem týmu trenéra Jeffa Hornaceka fakt, že má už v tuto chvíli 24 výher a těžko říct, jestli třeba Phoenix nebo Atlanta zvítězí v šesti zápasech, aby se s nimi Knicks mohli srovnat.

Brooklyn nemá žádný důvod schválně prohrávat zápasy, ale i když se snaží vítězit, příliš to nejde. Nets měli v úvodu sezony slušné pasáže, ale teď se trápí. Světlou stránkou týmu je Spencer Dinwiddie, prostor dostanou i další talenti jako Jarrett Allen a Caris LeVert.

Pozitivem pro Brooklyn je to, že zřejmě nebude v závěru sezony šetřit opory jako ostatní týmy a mohl by získat výhry navíc. Šance Clevelandu na zisk vysokého výběru je stále slušná, protože i sedmý nejhorší celek má letos v loterii patnáctiprocentní šanci na zisk jedničky draftu.

Spencer Dinwiddie (vlevo) z Brooklynu a Lauri Markkanen z Chicaga Aaron Gordon z Orlanda zakončuje na koš Philadelphie.

Memphis nezvládl uzávěrku trejdů, když nevyměnil svého nejlepšího střelce Tyrekeho Evanse a ten při hraní o smlouvu může „omylem“ několik utkání vyhrát. Teď jsou však Grizzlies hodně špatní a v únoru ani jednou nevyhráli.

Dá se očekávat, že v nejbližší době „vymyslí“ pro Marca Gasola nějaké zranění a španělský pivot si do konce sezony odpočine, aby získal do svého týmu nadějného spoluhráče.

Orlando se velmi levně zbavilo svého prvního rozehrávače Elfrida Paytona jen proto, aby ho nemuselo v létě zaplatit. Má však velmi dobrého křídelníka Aarona Gordona, který také hraje o smlouvu, a o budoucnost v lize jde zřejmě i trenéru Franku Vogelovi, kterého najal bývalý generální manažer Magic. Celek z Floridy je tak dlouho špatný, že si statisticky zaslouží první výběr v draftu, ale jestli ho dokáže správně využít, to je jiná otázka.

Dallas je ve skupině špatných týmů po dlouhých letech, ale jisté je, že nebude chtít vítězit. Jak to víme? Kontroverzní majitel klubu Mark Cuban to řekl nahlas. A od vedení NBA za to dostal pokutu 600 000 dolarů.

Výhodou Mavericks je nedostatek dobrých skórerů, bez kterých pro ně bude snadnější prohrávat.

Atlanta je zřejmě letos nejkonzistentnější v prohrávání a špatných výkonech. Hawks patří na dno ligy od úvodu ročníku a nemají ve svém středu žádnou velkou individualitu, která by dokázala sama vyhrávat zápasy. Tým kolem Dennise Schrödera neměl v sezoně příliš světlých momentů a doufá, že za to bude odměněn.

Dennis Schröder z Atlanty se usmívá po výhře, čeká ho rozhovor s Rebeccou Kapleovou.

Sacramento čeká velký draft. Kings se potácí na dně ligy už velmi dlouho, teď se však zdá, že mají světlejší budoucnost. Zbavili se nespokojeného DeMarcuse Cousinse a letos i špatného kontraktu George Hilla. Navíc mají nadějné mladíky De’Aarona Foxe, Bogdana Bogdanoviče a Franka Masona III., kteří jen potřebují dozrát. Jen mít aspoň jednou štěstí při losu...

Phoenix je experty považován za jeden z nejhorších týmů v historii ligy. Od začátku ročníku prochází vnitřními problémy od odvolání trenéra po nespokojeného rozehrávače Erica Bledsoea až po jednu vysokou porážku za druhou. Suns mají letos na kontě už čtyři prohry o více než 40 bodů, což je stejně jako zbytek ligy dohromady. Jedinými pozitivy týmu jsou mladíci Devin Booker a Josh Jackson.