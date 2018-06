Sympatický boj Paroulka proti Rosolovi: Dosud jsem měl jiné soupeře

Nejslavnější grandslam si to zase udělal po svém. Serena Williamsová se z role 183. hráčky světa ve...

Šarapovová? Byla hrozně hubená, vzpomíná funkcionář Kovářík

Dvacet let a dost, jako by si řekl tenisový funkcionář Jiří Kovářík. Přesně tolik let je ředitelem...