Padlo 209 bodů. Přestřelku s Olomouckem ovládli svitavští Tuři

S šestadvaceti body nejužitečnější hráč zápasu ovšem i přes dobrý výsledek svého týmu nebyl úplně spokojený.

„Dali jsme si za cíl, že nedostaneme proti Olomoucku víc než 75 bodů. Dostali jsme jich 98. To není dobré,“ uvědomoval si Marko.

Rozhodla podle něj dobře odbráněná poslední čtvrtina a tříbodové koše. „Olomoucko zase dotahovalo a vypadalo to, že půjde přes nás. My jsme však přitvrdili v obraně, pak nám tam spadly nějaké trojky a tím jsme to zvládli,“ hodnotil Marko.

Po výhře se také ulevilo svitavskému trenérovi Lubomíru Růžičkovi. „Myslím, že to byla z naší strany omluva za poslední domácí utkání proti Pardubicím. Kluci dnes opravdu makali,“ uznal.

Podle jeho slov dělali Svitavám největší problémy dva hráči. Filip Šepa a 28bodový Charles Mitchell, jenž navázal na svůj skvělý výkon proti Pardubicím.

„Olomoucko je útočně velmi silný tým. Šepa výborně distribuoval míč a my jsme měli velký problém s bráněním. Pak jsme celý zápas hledali, jak zastavit Mitchella, který měl kromě 28 bodů také 10 útočných doskoků a ukázal, že je vynikajícím hráčem,“ vysekl Američanovi poklonu Růžička.

V utkání padlo celkem 209 bodů a utkání Turů s Olomouckem se tímto stalo prozatím nejproduktivnějším v celé dosavadní skupině A1.

„Basket se musel líbit. Jsem rád, že padlo tolik bodů. V první řadě jsem ale šťastný za výhru,“ připomněl Růžička.

Příští duel čeká na aktuálně páté svitavské Tury v sobotu 17. března od 15.30 v Opavě.