Těžký start do soutěže je pro nás velká výzva, ví svitavský kouč

Pro takového Luboše Striu to bude docela pikantní soutěžní debut v novém angažmá. Než odešel do slovenské Handlové, působil 36letý pardubický odchovanec pět sezon právě v dresu Děčína, jemuž se s dalšími svitavskými Tury postaví.

Ovšem bude to nejen pikantní, ale i dost drsný rozjezd. Děčínští Válečníci získali v uplynulých třech sezonách vždy stříbrné medaile a nejvyšší ambice budou mít určitě i letos. Přestože přišli o klíčového rozehrávače Vyorala, který si to namířil do mistrovského Nymburka.

Jak si Svitavy vedly v zápasové přípravě Svitavy - Inter Bratislava (SR) 68:85 Svitavy - Levice (SR) 77:62 Svitavy - Svit (SR) 89:72 Turnaj v maďarské Pakši:

- Pakš - Svitavy 69:77

- Svitavy - Kaposvári 70:77 Louda Auto Cup ve Svitavách:

- Svitavy - Klosterneuburg (Rak.) 93:59

- Svitavy - Kolín 73:67 Opava - Svitavy 81:62

„Když jsem poprvé viděl los, tak jsem se musel upřímně smát. Nepamatuji si, kdy nějaký tým hrál první čtyři kola proti top čtyřem z předchozí sezony. Osobně to beru jako velkou výzvu pro nás všechny,“ uvedl svitavský trenér Lubomír Růžička na webu klubu i vstříc dalším utkáním.

Tuři postupně narazí na Nymburk (v neděli 7. října od 17 hodin doma), na Opavu (ve středu 11. října od 18 hodin venku) a na Pardubice (v pondělí 16. října od 18 hodin doma). Kouč určitě nevnímá zápasovou sérii s největšími favority Kooperativa NBL jako tragédii.

„Těžký start nám může pomoci do zbytku sezony. Už se opravdu všichni těšíme na zápasy a zejména na atmosféru v domovské hale Na Střelnici,“ předeslal Růžička.

Svitavy letos chtějí proniknout do elitní nadstavbové skupiny A1 (nejlepší šestka), toto přání by měl naplnit i poměrně nadupaný kádr. Veterán Stria je jednou z posil; hodně zajímavé však bude sledovat dalšího křídelníka Garreta Kerra nebo pivota Šimona Puršla, mladého reprezentanta, který se postupně vrací po zlomenině prstu.

„Myslím, že se nám podařilo postavit zajímavý mix zkušeností a dravého mládí,“ konstatoval trenér Růžička, jenž se zatím musí na hřišti obejít bez maroda Jana Špačka.

Z celkem osmi zářijových přáteláků Svitavští vyhráli pět.

„Výsledky bych nepřeceňoval, spíše nám šlo o herní projev,“ podotkl kouč. „Ten byl uspokojivý až na poslední výkon v Opavě. Příprava je však již minulostí a samotná ligová utkání budou zcela o něčem jiném,“ mínil šéf lavičky Turů.