Pro celý klub to bude velká zkouška, říká kouč Svitav o FIBA Eurocup

„Jsme všichni hodně natěšení. Istanbul je velmi zvučný turecký soupeř, kterému se loni podařilo postoupit ze základní skupiny evropského poháru. Bude to velká výzva,“ říká v rozhovoru hlavní svitavský trenér Lubomír Růžička.

Jak vnímáte, že je to pro vás první ostrý zápas v sezoně? Nebylo by lepší jej odehrát až po pár ligových, kdy má tým zajetý nějaký režim?

To je prostě fakt. Snažili jsme se maximálně uzpůsobit přípravu tak, abychom byli co nejlépe připraveni. Hráli jsme například s finalistou polské ligy Ostrówem Wielkopolskim, Rosou Radom, a také se špičkovými slovenskými či maďarskými družstvy. Ten ostrý duel je samozřejmě trochu specifičtější než letní příprava, ale jak už jsem říkal. Zápas bychom měli odehrát v pohodě.

Zmínil jste přátelské zápasy s řadou zahraničních soupeřů. Co vám tyto konfrontace ukázaly?

Zejména se projevilo to, že máme nový tým. V každém utkání jsme měli v průměru 19 ztrát, a to je obrovské číslo. Byla to taková sinusoida. Některé čtvrtiny byly ve vysokém tempu, v některých zase přicházely výrazné nedostatky. Na tom musíme ještě na poslední chvíli zapracovat.

Souhlasíte s tím, že podobné zápasy pro svitavský basketbal přicházejí v nejlepší možný čas? Už jen kvůli tomu, jakým způsobem začíná promlouvat do ligy.

Určitě. Pro celý klub je to obrovská nová zkušenost a zkouška. A to nejen po sportovní stránce, ale i po organizační. Pro český basketbal je taky dobré, že se jeho kluby takových soutěží účastní, když mají možnost. Teď už jde jen o to, jestli to bude na pár utkání, nebo přijde i základní skupina....

Lišila se nějak příprava na toto střetnutí oproti tomu, kdyby vás čekal některý z ligových soupeřů?

Lišila se hlavně celková skladba soupeřů pro letní období. Pokud do něj totiž jdete s vizitkou kvalifikanta Euro Cupu, tak s vámi rádi hrají těžší soupeři. O to jednodušší bylo jejich shánění a doufám, že nás to dobře připravilo.

Co se týče sestavy pro zítřejší zápas, máte k dispozici kompletní tým?

Až do minulého týdne s námi bohužel ani jedno utkání neabsolvoval j eden z našich stěžejních pivotů Šimon Puršl. V pondělí už se ale zapojil do tréninku a měl by být pro utkání připravený. Pokud se nic nepřihodí v následujících hodinách, budeme kompletní.

Coby nový kapitán Tury do utkání povede rozehrávač Roman Marko. Jak probíhala tato kapitánská volba?

Na turnaji v Maďarsku. Každý hráč si mohl zvolit ze dvou jmen, která jsem vybíral já. Byli to Jiří Jelínek a právě Roman. Hráči si zvolili jeho, ale v první řadě bych chtěl říct, že Jirka jako kapitán odváděl skvělou práci. Myslím, že lídrem zůstane, podle mě to totiž není o kapitánství. Jak Jirka, tak Roman budou určitě dobrou spojnicí mezi kabinou a trenérskou kanceláří. Mužstvo má každopádně skvělý charakter a já věřím, že bude potřeba řešit jen příjemné starosti.

Turecký basketbal je známý fanoušky, kteří na utkáních vytvářejí bouřlivou atmosféru. Máte informace o tom, kolik se jich chystá do Svitav a jestli vůbec?

Nějaké požadavky od Turků přišly, ale nebude to žádné závratné číslo. Půjde spíše o lidi žijící v Česku, kteří chtějí zápas vidět. Ale jestli to bude v řádech jednotek, nebo desítek, tak to nemám tušení.