Svitavský pohyb „trapný“ Děčín zaskočil, je z toho jasné vítězství

Jeden by si až řekl, že to je zlehčování toho, co hráči Svitav před domácími diváky Na Střelnici předvedli. Trenér děčínských hráčů Pavel Budínský na tiskovce po drtivé porážce o dvacet bodů prohlásil, že se za svůj tým stydí:

„Byl to náš nejhorší a nejtrapnější výkon v této sezoně a řekl bych, že i nejhorší a nejtrapnější výkon v historii vzájemného soupeření mezi svitavskými Tury a naším klubem na této palubovce. Domácí nás převálcovali.“

Na tango ovšem musejí být dva, a tak se sluší nahlédnout do statistik, v čem Tuři v utkání vynikali. Především ve dvou aspektech: přesnosti střelby a v nápaditosti v útoku - jejich hráči totiž měli o poznání více asistencí (19:12).

„Vpředu jsme hráli velmi dobře, napichovali jsme obranu Děčína a vytvářeli si slibné střelecké pozice. Zároveň bych asi zdůraznil to, že jsme na začátku zvolili pohyblivější sestavu s Lubošem Kovářem a s Brentem Petwayem na pětce, což bylo znát,“ poznamenal kouč Svitav Lubomír Růžička.

Tuři měli před zápasem tři porážky v řadě a hru se podle Růžičky před střetnutím s Děčínem snažili „učesat“ i s pomocí několika porad u videa.

„Byla předtím velmi rozháraná,“ konstatoval Růžička. „Myslím, že s Děčínem nám pomohl i Bryan Smithson tím, že rozšířil rotaci,“ doplnil kouč.

Smithson patřil se 13 body k top střelcům Svitav; ještě víc se pak ukázal Tomáš Teplý (17 bodů).