Svitavy můžou doma rozhodnout. O každý míč bude rvačka, říká pivot Kerr

Svitavy na Severu Čech domácí Válečníky především v úvodním střetnutí dokonale vykolejily a výsledky 92:80, resp. 64:61, si před domácími odvetami (dnes od 18 a zítra od 19 hodin Na Střelnici) pořádně nadopovaly sebevědomí.

„Za dvě vítězství z Děčína jsme samozřejmě rádi. V pátek nás čeká další důležitý krok před domácími fanoušky,“ sdělil před duelem americký pivot Garret Kerr, jedna z klíčových opor svitavského mužstva. Dá se tušit, že Děčín nic nezabalí, stav 0:2 na zápasy je z jeho pohledu sice velmi nepříznivý, ale rozhodně ne beznadějný.

„Bude se opět hrát tvrdě, o každý míč bude rvačka. My nesmíme podlehnout žádnému tlaku, musíme opět nastoupit s pokorou, tak jako v prvních dvou zápasech v sérii,“ nabádal Kerr před mačem, který bude vysílat přímým přenosem kanál ČT sport.

Svitavská hala by měla o víkendu praskat ve švech, Tuři si nadmíru povedeným vstupem do čtvrtfinále řekli o ještě větší pozornost, než kterou by jim zaručoval už jen fakt, že se právě bijí v play off.

„Očekáváme, že bude plný dům, moc se všichni těšíme na atmosféru a věříme, že to společně zvládneme,“ prohlásil Kerr.

Svitavy letos Děčín doma dokázaly udolat v základní části, v klání o třetí místo na Final Four Českého poháru i nedávno v nadstavbové skupině A1. Válečníci se však nyní chtějí vzepřít osudu.

„Je pravda, že jsme tam ještě nevyhráli, ale na druhou stranu, my už nemáme co ztratit. Ve Svitavách prostě musíme vyhrát. Je třeba dát do toho úplně všechno, a buď to vyjde, nebo ne,“ uvedl pro web BK Děčín pivot Pavel Houška, v play off top střelec Válečníků.