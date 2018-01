Svitavský kouč po prohře v Jindřichově Hradci: Jsme hodně dole a zklamaní

Ještě významnější než samotná potupa v onom zápase je však skutečnost, že Tuři v honbě za účastí v elitní nadstavbové skupině A1 udělali krok zpátky. Přitom minule po přesvědčivém domácím triumfu nad ústeckou Slunetou svoje šance na postup do ní výrazně posílili...

„Prohra nás strašně mrzí a jsme po ní hodně dole a zklamaní,“ prohlásil na pozápasové tiskovce svitavský trenér Lubomír Růžička.

Hodně ho nadzvedla zejména pasáž před přestávkou a celá třetí desetiminutovka. „Ve druhé čtvrtině jsme byli +11 a udávali tempo hry, ale pak jsme nechali domácí přitáhnout na rozdíl pěti bodů. A třetí byla naprosto neuvěřitelná. Dostat 34 bodů... To je na nás někdy moc i za poločas,“ komentoval to trenér. „Klobouk dolů před domácími, pak už se dostali do obrovského laufu. Trefovali prakticky všechny střely a zaslouženě zvítězili,“ doplnil.

Jeho protějšek z jindřichohradecké lavičky Karel Forejt neskrýval, že se premiérovou výhrou v klubu všem pořádně ulevilo.

„Konečně se aspoň usměju, poslední týdny jsem byl nesnesitelný dědek, doma i tady. Díky hráčům za mnohdy heroický výkon. Dlouhodobě bojujeme s obrannou prací, a i když chyby jsou vždycky, myslím, že jsme teď zaznamenali jistý vzestup. To rozhodlo. I naše potence: 99 bodů proti Svitavám je úžasných,“ poznamenal Forejt.

Střelecká produktivita Jindřichova Hradce šla logicky ruku v ruce s mizernou obrannou hrou Svitav.

„Absolutně jsme nechytili rytmus, nebyli jsme schopni bránit jeden na jednoho ani následné vyhození na perimetr - dostali jsme 13 trojek,“ upozornil kouč Růžička.

Tuři podle něho vyhořeli ve spolupráci při obraně hry pick’n’roll (uvolnění hráče s míčem za pomoci clony).

„Propadli jsme v tom, i když jsme během utkání několikrát změnili rozhodnutí, jakým způsobem to budeme řešit. Zejména Sinadinovič nás napichoval; končil s 12 asistencemi a svůj tým dovedl k výhře,“ podotkl Růžička.