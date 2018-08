První příprava svitavských basketbalistů: čeká je nováček z Hradce

„Do utkání půjdeme po plné zátěži, takže neočekáváme příliš atraktivní zápas. V první řadě půjde o to, aby si noví hráči zautomatizovali určitá pravidla našeho týmu na obou polovinách hřiště. O výsledek ani tolik nepůjde, ale na druhou stranu jako sportovec vždycky chcete vyhrát,“ uvažuje kouč Svitav Lubomír Růžička.



Dosavadní letní přípravu svého týmu hodnotí pozitivně.

„S přípravou jsme spokojení, hráči na ni dorazili velmi dobře připravení. Všichni prošli vstupními testy a jsou možná ještě na lepší úrovni než loni a splnili to, co jsme po nich chtěli. To nás velmi těší. Musím také zaklepat, že se nám vyhýbají vážnější zranění a trénujeme takřka v plném počtu. Chybí nám pouze reprezentant Šimon Puršl,“ hodnotí Růžička.

Druhý přípravný zápas Tuři sehrají za týden v Bratislavě proti místnímu Interu od 14.30.