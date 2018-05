Johnson po 64 týdnech přepustil golfový trůn krajanovi Thomasovi

kvě 14 2018

Po 64 týdnech má světový golf nového vládce. Američana Dustina Johnsona vystřídal v čele žebříčku jeho krajan Justin Thomas a doufá, že první místo udrží co nejdéle. "Jsem pyšný na to, že jsem se tam dostal. Ale mnohem důležitější pro mě je, jak dlouho tam zůstanu," řekl Thomas po turnaji The Players Championship v Ponte Vedra Beach, kde obsadil dělené 11. místo a z druhé příčky v žebříčku poskočil poprvé v kariéře na vrchol.

Do čela mu pomohla vydařená loňská sezona, v níž vyhrál pět turnajů PGA Tour včetně majoru PGA Championship, a spolehlivé výkony v tomto roce. Letos zatím přidal jedno vítězství a nejhůře skončil dvaadvacátý. „Chci být první v žebříčku fakt dlouho, protože to znamená, že hraju lépe než všichni ostatní a není to jen chvilkově,“ řekl pětadvacetiletý rodák z Kentucky, který se stal čtvrtou nejmladší světovou jedničkou v historii. Rekordmanovi Tigeru Woodsovi se to povedlo v 21 letech, Rorymu McIlroyovi a Jordanu Spiethovi ve 22 letech. Johnson přišel o golfový trůn po The Players Championship, jehož závěr se mu nepovedl. V posledním kole klesl z třetího místa na dělené sedmnácté. V čele žebříčku se držel od loňském února, nejdéle od rekordmana Woodse, kterému se to v letech 2005 až 2010 povedlo 281 týdnů v řadě. Celkem byl Woods jedničkou 683 týdnů. Světový golfový žebříček K 13. květnu, v závorce předchozí pořadí 1. (2.) Thomas 9,18, 2. (1.) D. Johnson 8,93, 3. (4.) Spieth (všichni USA) 8,09, 4. (3.) Rahm (Šp.) 8,07, 5. (5.) Rose (Angl.) 7,34, 6. (6.) Fowler (USA) 6,96, 7. (7.) Day (Austr.) 6,93, 8. (8.) McIlroy (Sev. Ir.) 6,20, 9. (9.) Macujama (Jap.) 5,94, 10. (14.) Fleedwood (Angl.) 5,40. Finanční žebříček roku (v dolarech): 1. Thomas 5,523.800, 2. Day 4,175.166, 3. Reed 3,859.652, 4. Watson 3,714.764, 5. Mickelson 3,647.601, 6. Simpson 3,438.767, 7. D. Johnson 3,358.525, 8. Kizzire (všichni USA) 3,177.988, 9. Rose 3,149.877, 10. Rahm 2,811.018.