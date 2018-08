Vary lákají světovou elitu triatlonu. Nechybí olympijská vítězka

Aktuální startovní listina závodu Světového poháru, který se v Karlových Varech uskuteční 2. září, slibuje skvělou podívanou. Závod v lázeňské metropoli je do kalendáře Světového poháru zařazený teprve druhým rokem a po zdejší kolonádě se už touží prohnat superhvězdy světového triatlonu.

„Startovní listina vypadá zajímavěji než loni. Je vidět, že o závod v Karlových Varech stoupá zájem a vybírají si ho kvalitní závodníci, kteří se nebojí, že by při náročné cyklistice byli dojeti o celý okruh a diskvalifikovaní,“ říká Vladimír Malý, ředitel City Triathlonu Karlovy Vary.

Kdo všechno do Karlových Varů za loňskou novinkou v seriálu SP přijede, na to si budeme muset ještě chvíli počkat. Také letos pořadatelé počítají s tím, že se startovní listina změní. Taková je totiž obvyklá praxe. „Závodníci sledují, kteří soupeři se na závod přihlásili a podle toho vyhodnocují své šance na body do světového žebříčku a do olympijské kvalifikace,“ vysvětluje Vladimír Malý.

Přijede olympijská vítězka?

Svou účast už závazně potvrdila nejlepší česká triatlonistka Vendula Frintová, která bude obhajovat druhé místo z loňska, a také německá závodnice Laura Lindemannová, k jejímž největším úspěchům patří titul mistryně Evropy ve sprintu z roku 2017 a druhé místo z červencového závodu mistrovství světa (World Triathlon Series) v Hamburku.

Naopak otazník visí nad účastí Nicoly Spirigové, která figurovala na startovní listině už v minulém roce, ale pak se omluvila. Švýcarská závodnice by byla nejzářivější hvězdou závodu – na kontě má olympijské zlato z Londýna, olympijské stříbro z Ria a aktuálně také zlato z evropského šampionátu v Glasgow, který se konal tento víkend.

Fanoušci se mohou v závodě žen těšit také na účast Britky Lucy Hallové, která má na kontě titul mistryně Evropy ve sprintu (2016) či vítězství v závodě světového poháru, ale také Islanďanky Eddy Hannesdottirové, aktuální mistryně světa v aquatlonu. Na startu nebudou chybět ani další skvělé závodnice včetně druhé české reprezentantky Petry Kuříkové.

Trojice Čechů na startu

K nejzajímavějším jménům na mužské startovní listině se řadí slovenský reprezentant Richard Varga, aktuální mistr Evropy ve sprintu. Australan Declan Wilson i Ital Daniel Stattef už letos na kontě jedno vítězství ve Světovém poháru mají a ve Varech budou bojovat o další. Své druhé místo z loňska se pokusí vylepšit Ital Alessandro Fabian.

Do bojů o medaile se však pokusí zasáhnout také tři čeští reprezentanti – Jan Čelůstka, František Linduška a Jan Volár.

Závod ITU Světového poháru se uskuteční v rámci City Triathlonu Karlovy Vary, do jehož víkendového programu patří také otevřený závod pro veřejnost, závod Českého poháru, noční běh City Night Run a dětský závod Geis Baby Duathlon.