Němec Riessle vládl sdruženářům v Trondheimu, za glóbusem míří Watabe

Závod SP v severské kombinaci v Trondheimu 1. Riessle (Něm.) 24:50,0, 2. J. M. Riiber (Nor.) -1,2, 3. Hirvonen (Fin.) -1,8, 4. Krog (Nor.) -11,1, 5. A. Watabe (Jap.) -11,7, 6. Denifl (Rak.) -16,9, 7. Fletcher (USA) -19,7, 8. Seidl (Rak.) -23,2, 9. Kircheisen (Něm.) -32,8, 10. Jamamoto (Jap.) -33,4, ...43. Vytrval (ČR) -4:31,8. Průběžné pořadí SP (po 19 z 23 závodů): 1. A. Watabe 1175, 2. Schmid (Nor.) 997, 3. Riessle 791, 4. Rydzek (Něm.) 706, 5. Graabak (Nor.) 661, 6. Hirvonen 603, ...27. Portyk 166, 53. Dvořák (oba ČR) 18.