Atletika chystá Světový pohár pro osm nejsilnějších států, ale Rusy nezve

Ve dvou večerních blocích se bude závodit v technických disciplínách i na dráze, nejdelším během bude patnáctistovka.

Země postaví do každé disciplíny jednoho závodníka, takže bude vždy rovnou finále. Kapitánkami všech týmů budou ženy, což má sloužit mimo jiné jako připomenutí stého výročí zavedení volebního práva žen.

„Je to jedna ze vzrušujících inovativních soutěží, které v našem sportu hledáme, a naše díky patří britskému svazu a londýnskému starostovi (Sadiqu Khanovi) za to, že to vytvořili a budou to hostit,“ uvedl na webu prezident mezinárodní federace IAAF Sebastian Coe. „Bude to rychlá a radostná zkušenost pro atlety i fanoušky,“ dodal.

Na nový podnik se chystá i světový rekordman na 400 metrů Wayde van Niekerk, který kvůli podzimnímu zranění kolena musí vynechat dubnové Hry Commonwealthu. „Náš jihoafrický tým tam bude v plné síle a doufáme, že se k nám v Londýně připojí fanoušci z celého světa, bude to úžasná soutěž,“ řekl.

Vedle Světového poháru v dějišti loňského mistrovství světa se letos uskuteční špičková atletická soutěž družstev také v Ostravě, která 8. a 9. září přivítá Kontinentální pohár. Na stadionu ve Vítkovicích se utkají výběry Evropy, Afriky, Ameriky a společného týmu Austrálie a Oceánie.