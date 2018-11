Pieters a Detry vyhráli pro Belgii poprvé Světový pohár dvojic

Dánští obhájci trofeje z roku 2016 Sören Kjeldsen a Thorbjörn Olesen se museli spokojit se čtvrtým místem, o které se dělili s Kanadou. Oba týmy ztratily další tři rány.

„Je to jako splněný sen. Nic se nevyrovná reprezentování své vlasti na druhém konci zeměkoule,“ řekl pětadvacetiletý Detry, pro něhož byl triumf v Melbourne prvním velkým úspěchem v kariéře. „Je úžasné, že jsme přidali naše jména na seznam, když vidíte ty skvělé hráče, kteří už na poháru jsou,“ dodal.

Jeho někdejší spoluhráč z týmu University of Illinois Pieters už má na kontě tři vítězství na turnajích European Tour. „Je to skvělý pocit. Už to bylo dlouho, co jsem naposledy něco vyhrál, a tohle je stejně dobré jako individuální titul,“ pochvaloval si o rok starší Pieters.