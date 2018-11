Van der Poel vyhrál v SP potřetí za sebou, Boroš byl v Koksijde patnáctý

Závod Světového poháru v cyklokrosu v Koksijde Muži: 1. M. Van der Poel (Niz.) 1:04:13, 2. Van Aert -25, 3. Toon Aerts (oba Belg.) -48, 4. Van der Haar -1:45, 5. Van Kessel (oba Niz.) -2:18, 6. L. Sweeck (Belg.) -2:22, ...15. Boroš -3:33, 26. A. Ťoupalík (oba ČR) -5:44. Průběžné pořadí SP (po 5 z 9 závodů): 1. Toon Aerts 350, 2. Van Aert 328, 3. Hermans (Belg.) 264, 4. Van Kessel 247, 5. Van der Haar 242, 6. Vanthourenhout (Belg.) 241, ...13. Boroš 176, 30. A. Ťoupalík 77, 50. Nesvadba 34, 69. Paprstka 15, 76. Malík 8, 77. Škarnitzl (všichni ČR) 7. Ženy: 1. Betsemaová (Niz.) 45:53, 2. Brammeierová (Brit.) -8, 3. Worstová -11, 4. Del Carmen Alvaradová (obě Niz.) -12, 5. Arzuffiová (It.) -27, 6. Verdonschotová (Belg.) -29, ...20. Nash -2:06, 25. Havlíková -2:40, 45. Bajgerová -8:18, 53. Ungermanová (všechny ČR) -9:11. Průběžné pořadí (po 5 z 9 závodů): 1. Vosová (Niz.) 264, 2. Cantová 255, 3. Van Loyová (obě Belg.) 244, 4. Keoughová (USA) 214, 5. Richardsová (Brit.) 210, 6. Worstová 205, ...8. Nash 186, 26. Havlíková 110, 40. Czeczinkarová 52, 51. Štěpánová (obě ČR) 37, 69. Bajgerová 22, 71. Ungermanová 21. Muži do 23 let: 1. Pidcock (Brit.) 46:46, 2. Benoist (Fr.) -28, 3. Dekker (Niz.) -42, ...25. Kopecký -3:46, 32. Vaníček -5:30, 33. Říman -1 kolo, 39. Jelínek (všichni ČR) -3 kola. Průběžné pořadí SP (po 3 ze 7 závodů): 1. Pidcock 160, 2. Benoist 140, 3. Vandeputte (Belg.) 94, ...23. Jelínek 32, 24. Kopecký 26, 31. Vaníček 13, 32. Říman 13. Junioři: 1. Ronhaar (Niz.) 41:22, 2. Meeussen (Belg.) -19, 3. Lindner (Něm.) -34, ...8. J. Ťoupalík -1:26, 23. Ježek -2:54, 35. Šulc -4:31, 43. Bittner -6:25, 44. Žvak -6:29, Daněk (všichni ČR) nedokončil. Průběžné pořadí SP (po 3 ze 7 závodů): 1. Meeussen 170. 2. Ronhaar 117, 3. Nys (Belg.) 91, ...5. J. Ťoupalík 86, 6. Ježek 77, 15. Zatloukal (ČR) 36, 22. Bittner 26, 27. Šulc 23, 44. Žvak 4.