Běžkyně Beroušková má podruhé v sezoně body, v Planici byla pětadvacátá

Slovinsko

Muži - 15 km klasicky: 1. Poltoranin (Kaz.) 36:54,7, 2. Klaebo (Nor.) -13,2, 3. Halfvarsson (Švéd.) -42,8, 4. Iversen (Nor.) -54,7, 5. Kirillov -56,5, 6. Volžencev (oba Rus.) -57,8, 7. Stenshagen (Nor.) -1:00,8, 8. Larkov -1:02,2, 9. Sobakarev (oba Rus.) -1:03,4, 10. Niskanen (Fin.) -1:10,1, ...33. Rypl -2:25,6, 49. Fellner -3:16,6, 53. Razým -3:28,0, 58. Knop (všichni ČR) -4:12,4.

Průběžné pořadí SP (po 21 z 31 závodů): 1. Klaebo 1012, 2. Sundby (Nor.) 875, 3. D. Cologna (Švýc.) 807, 4. Harvey (Kan.) 780, 5. Bolšunov (Rus.) 710, 6. Poltoranin 656, ...41. Jakš 100, 131. M. Novák (oba ČR) 2, 134. Knop 1.

Ženy - 10 km klasicky: 1. Pärmäkoskiová (Fin.) 27:08,7, 2. Kallaová (Švéd.) -3,6, 3. Wengová (Nor.) -33,5, 4. Stadloberová (Rak.) -39,0, 5. Anderssonová (Švéd.) -48,6, 6. Niskanenová (Fin.) -49,4, 7. Slindová (Nor.) -49,5, 8. Kowalczyková (Pol.) -1:02,1, 9. Harsemová (Nor.) -1:03,2, 10. Digginsová (USA) -1:05,4, ...25. Beroušková -1:56,2, 55. Grohová (obě ČR) -4:01,5.

Průběžné pořadí SP (po 20 z 30 závodů): 1. Wengová 1254, 2. Östbergová (Nor.) 1087, 3. Digginsová 852, 4. Pärmäkoskiová 837, 5. Kallaová 690, 6. Stadloberová 687, ...26. Nováková (ČR) 185, 84. Beroušková 13.