Kristoffersen vévodil v Kitzbühelu, Hirscherovi ukončil sérii výher

Závod SP ve sjezdovém lyžování v Kitzbühelu Muži - slalom: 1. Kristoffersen (Nor.) 1:48,49 (55,87+52,62), 2. Hirscher (Rak.) -0,97 (56,92+52,54), 3. Yule (Švýc.) -1,35 (57,10+52,74), 4. Muffat-Jeandet (Fr.) -2,16 (57,95+52,70), 5. Feller (Rak.) -2,22 (57,97+52,74), 6. Zenhäusern (Švýc.) -2,34 (57,65+53,18), 7. Nordbotten (Nor.) -2,55 (58,36+52,68), 8. Noel (Fr.) -2,63 (58,34+52,78), 9. Ryding (Brit.) -2,79 (58,76+52,52) a Mölgg (It.) -2,79 (58,22+53,06), ...v 1. kole 43. Krýzl (ČR) 59,92. Průběžné pořadí slalomu (po 8 závodech): 1. Hirscher 634, 2. Kristoffersen 535, 3. Matt (Rak.) 348, 4. Myhrer (Švéd.) 323, 5. Yule 270, 6. Aerni (Švýc.) 229. Průběžné pořadí SP (po 25 závodech): 1. Hirscher 1054, 2. Kristoffersen 900, 3. Svindal 666, 4. Jansrud (oba Nor.) 665, 5. Pinturault (Fr.) 588, 6. Feuz (Švýc.) 536, ...150. Berndt (ČR) 1.