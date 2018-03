Pod vysoké pece v Ostravě míří špičkový plážový volejbal

„Je to mimořádná událost,“ upozornil Michal Provazník, člen správní rady Českého volejbalového svazu a někdejší úspěšný plážový volejbalista, který se věnuje mládeži v projektu Volley Beskydy. „Tak významné turnaje často bývají v nezvyklém prostředí a to bude také případ Ostravy.“

Světová elita se v Ostravě sejde v Dolní oblasti Vítkovice pod starými vysokými pecemi.

„Máme plochy, na nichž může být potřebný počet hřišť i s centrálním kurtem uvnitř ocelového města,“ řekl ředitel tamějšího areálu Petr Koudela.

Při turnajích Světové série v Praze pořadatelé vozili do tenisového areálu na Štvanici přibližně 36 vagonů písku. „Tehdy organizátoři stavěli pět kurtů, v Ostravě by jich mělo být více, protože se utkají muži i ženy,“ upozornil Michal Provazník. Odhaduje, že by jich mohlo být osm.

„To problém nebude,“ řekl Petr Koudela. „Využijeme koleje, které vedou do Vítkovic, do firmy.“

Připomněl svou zkušenost s plážovým volejbalem z olympijských her v Londýně 2012. „Tam jsem si ho přál vidět a ti nejlepší hráli mezi památkami přímo v centru, takže jsem rád, že i u nás se tento sport spojí s historií,“ usmál se.

Koudela připouští, že složitější bude zvládnout vše logisticky. „Musíme turnaj vměstnat mezi hudební festivaly a všechno to jsou velké stavby,“ podotkl. V polovině června se koná Oldies festival a už 4. července začne taneční Beats for Love.

Náklady na turnaj odhadem přesáhnou 20 milionů korun. Jen na odměny pořadatelé potřebují 300 tisíc amerických dolarů, což je v přepočtu kolem 6,7 milionu korun.

Akci podpořili zástupci města a kraje shodně čtyřmi miliony korun. „Podle mého soudu nic nebrání tomu, aby se taková akce ve městě konala,“ řekl ostravský primátor Tomáš Macura. Dodal, že původně město mělo potřebnou částku připravenou na tenisový Fed Cup, jenže ten se letos konal v Praze.



„Pokud jde o velké sportovní akce, tak jsme s Ostravou ve shodě,“ uvedl náměstek hejtmana Stanislav Folwarczny.