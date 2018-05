Neuville vyhrál Švédskou rallye a vede celkové pořadí šampionátu

Neuville, jenž se ujal vedení v páteční třetí erzetě a už ho nepustil, porazil po devatenácti měřených testech o 19,8 sekundy Ira Craiga Breena z Citroënu. Třetí skončil s odstupem necelé půlminuty Neuvilleův týmový kolega Nor Andreas Mikkelsen.

„Byl to úžasný víkend. Nečekali jsme, že tu budeme rychlí, ale tým nám dal šanci bojovat o vítězství. V týmu je více než 200 lidí, kteří pro nás udělali maximum. Už se těším na další soutěže,“ uvedl Neuville po sedmé výhře v kariéře.

Ogier ztratil šanci na čtvrté vítězství ve Švédsku už v pátek, kdy musel „čistit“ sněhem zapadané tratě a propadal se pořadím. Dnes se mu podařilo částečně minimalizovat škody a pomocí taktiky i za cenu penalizace vybojoval druhé místo v závěrečné power stage a tím i čtyři body do hodnocení MS.

Francouzský pilot s fordem neodstartoval do power stage v určeném čase, aby mohl využít vyčištěné trati od soupeřů. Dostal sice více než čtyřminutovou penalizaci a klesl v konečném pořadí z desátého místa na jedenácté, ale získané body do hodnocení MS mu za to stály.

„Byla to strategie týmu. Z našeho místa v pořadí jsme neměli šanci. Snažili jsme se trochu taktizovat a získat přijatelnou pozici. V power stage jsem udělal pár chyb, ale dosáhli jsme svého cíle a máme pár bodů,“ řekl pětinásobný mistr světa Ogier.

Po jediné plně zimní rallye v kalendáři pokračuje seriál WRC třetím dílem v březnu v Mexiku.