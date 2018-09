Vinohrady při návratu do superligy slavily výhru nad Znojmem

O výhře Vinohrad rozhodl v čase 57:49 Martin Skřivánek, který vítěznou brankou dovršil hattrick. Pěti body za pět asistencí se zaskvěl jeho spoluhráč Zbyněk Stuchlík. Znojmu nepomohly k bodovému zisku ani čtyři trefy Tomáše Kuchariče.

„Dnes jsme se rozkoukávali v superlize. Soupeř byl výrazně lepší a florbalovější. Máme radost, že jsme přesto dokázali vybojovat první tři body,“ řekl trenér Sokola Michal Pazdera webu Českého florbalu.

Tatran vedl nad Spartou 3:1, 4:2 i 5:4, ale prodloužení vynutil v 58. minutě druhou brankou v utkání exstřešovický Milan Garčar, který proměnil trestné střílení. Po 62 sekundách nastavení rozhodla vlastní branka Jana Marvánka.

„Na začátek sezony to bylo spíše bojovné a nervózní utkání, které jsme si po dobrém vstupu do zápasu zkomplikovali nedodržováním základních pokynů. Jsme rádi za šťastnou výhru,“ prohlásil bývalý útočník a nejproduktivnější hráč i nejlepší střelec v historii play off Fridrich, který v minulé sezoně ukončil hráčskou kariéru v dresu Znojma.