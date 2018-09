Superbiky v Brně končí, důvodem jsou vysoké finanční ztráty

Na vině jsou finance. Pořádání závodu skončilo ve vysoké ztrátě několika milionů korun.

„Při pohledu na tento finanční výsledek bylo následné rozhodnutí (o zrušení závodu) jednoduché. Nesu to ale velmi těžce, protože pro mě jsou superbiky špičkovým závodem pro lidi, fanoušky, motorkáře. Nejsou tak komerční jako MotoGP. Bohužel jenom část těchto fanoušků na okruh přišla a my si nemůžeme dovolit být v takovém minusu. Mrzí mě to, ale nic s tím nenadělám,“ řekla Ivana Ulmanová, ředitelka Automotodromu Brno.

Superbiky si na sebe nevydělaly ani přes výrazně volnější regule pro organizaci, než jsou nastavené pro Grand Prix silničních motocyklů. Na tu si pořadatel nemůže sehnat titulárního sponzora, nemůže prodávat reklamu kolem dráhy a žije jen ze vstupného, příjmů z občerstvení a dotací.

Druhý největší motocyklový šampionát sice stejně jako MotoGP zastřešuje promotérská společnost Dorna, právo najít si vlastní sponzory ale pořadatelům ponechává.

„U nás ale není tak silná skupina, která by vám zaplatila 5 milionů korun za superbiky. V našem případě se sponzorské příspěvky načítají po desítkách tisíc korun. Částku, která před námi visí, je těžké najít,“ konstatuje Ulmanová.

Dorna ji ve věci návratu superbiků do Brna oslovila dvakrát. Poprvé pro rok 2017 už bylo pozdě, závod nebylo kam na Masarykův okruh zařadit. Proto se akce uskutečnila až v rámci mistrovství světa WSBK v letošním roce.

Přestože tehdy v seriálu ještě startoval brněnský jezdec Ondřej Ježek, fanoušky neoslovila.

Český reprezentant Ondřej Ježek zkoumá techniku na mistrovství světa superbiků v Brně

„Návštěvnost nepokryla ani náklady, které jsme měli. Zalistovací poplatek (7,65 milionu korun) byl pro nás vyloženě minusovou položkou. Vstupenky byly za minimum peněz, očekávání se ale nenaplnila. Tedy ta ekonomická, protože ze závodů samotných jsem měla úžasný pocit. Po předložení vyúčtování tento pocit opadl. Proto se u nás v příštím roce nepojede. Jak se říká, dvakrát do stejné řeky nevstoupíš,“ dodala ředitelka brněnského Automotodromu.

Vstupenky šly do předprodeje za ceny od 990 korun, na místě byly za 1 290 korun. Zároveň mohla řada návštěvníků dosáhnout na různé slevy.

O tom, že by Automotodrom na superbiky žádal dotaci od státu, kraje či města Brna tak, jako Spolek pro Grand Prix žádá peníze pro Velkou cenu, Ulmanová neuvažovala.

„Jednak jako soukromý subjekt požádat o dotaci nemůžeme. To mohou právě různé spolky, případně Autoklub ČR a podobně. My ne. A jednak, vzhledem k tomu, jaké má Spolek pro Grand Prix obrovské potíže s dofinancováním letošního ročníku Velké ceny, bych si nedovolila ani slůvkem žádat pana primátora, aby si k tomuto balíku přidal ještě superbiky,“ podotkla Ulmanová.

Akci, která se letos konala v první polovině června, v kalendáři Masarykova okruhu pro příští rok jiný závod nenahradí. Volnou dráhu využije vedení okruhu pro soukromé pronájmy.

Předběžný termín už naopak má Grand Prix silničních motocyklů. Té by měl patřit opět první víkend v srpnu.