Stolní tenistka Blašková dohání školu a juniorské MS v Austrálii vynechá

„Mám toho ve škole strašně moc. Byla jsem měsíc v Argentině a musím všechno dohánět,“ zmínila na webu svazu sedmnáctiletá Blašková říjnové olympijské hry mládeže v Buenos Aires. „Mám málo známek. Vše jsem prodiskutovala s rodiči i trenérem Tomášem Vrňákem a nakonec se rozhodla ze šampionátu omluvit.“

Blašková by byla jedinou Češkou a nemohla by hrát soutěž družstev. „V jednotlivcích je systém dost tvrdý a mohlo by se stát, že bych odehrála čtyři zápasy a letěla domů. Když zůstanu v Praze trénovat a doženu vše ve škole, tak se mi to vrátí v dalších měsících, kdy budu ve větší pohodě,“ věří.

„Měli jsme o její start velký zájem, snažili jsme se ji přemluvit, aby rozhodnutí přehodnotila, a vysvětlit, jak důležité je reprezentovat na vrcholu juniorské sezony. Nutit ji však samozřejmě nemůžeme,“ komentoval místopředseda svazu Nikolas Endal absenci hráčky SK Dobré a aktuálně 20. juniorky světového žebříčku.

„Pochopitelně mě to moc mrzí, ale na druhou stranu si říkám, že příští rok budu v této kategorii končit. Bude mistrovství Evropy juniorů v Ostravě a další světový šampionát. To budou společně s turnajem Top-10 moje velké cíle,“ dodala Blašková.