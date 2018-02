Stolní tenisté se těší na kotel v Havlíčkově Brodě. Hostí Kypr

Těším se na skvělou show, hlásí Tregler Když se dozvěděl, že se bude první kvalifikační utkání o postup na evropský šampionát družstev hrát v Havlíčkově Brodě, zajásal. Český reprezentant ve stolním tenisu Tomáš Tregler totiž právě v tomto městě na Vysočině prožil v rámci své extraligové kariéry dva parádní roky. Dvakrát slavil s Brodem domácí titul. Naposledy před dvěma lety, v roce 2016. „Samozřejmě že mi to hned naskočilo, když jsem do Brodu přijel. A ještě víc si to připomenu v úterý večer při zápase, až dorazí fanoušci,“ nechal se slyšet sedmadvacetiletý rodák z Berouna. Zdejší fandové totiž v době, kdy Havlíčkův Brod působil v nejvyšší domácí soutěži, patřili k absolutní špičce, co se podpory svého týmu týká. „Byli super, všechno s námi prožívali. Chodili i na zápasy, které nebyly až tak atraktivní,“ nešetřil komplimenty Tregler. Plno by mělo být v Brodě i v úterý večer při utkání s Kyprem. „Je vidět, že lidi tady mají stolní tenis rádi,“ poznamenal hráč extraligového klubu TTC Ostrava 2016. „Těším se na skvělou show,“ dodal s úsměvem. A s jakými plány půjde do večerního zápasu? „Nebereme nic jiného než vítězství. Soupeře sice moc neznáme a je jasné, že v dnešní době už tenhle sport umí každý, nicméně chceme určitě vyhrát,“ vzkázal Tregler.