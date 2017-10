Hilgertová končí v 49 letech profesionální kariéru, závodit může dál

Od listopadu začne Hilgertová pracovat v České národní bance v odboru vzdělávacích a společenských akcí. Trénovat bude jako amatérka.

„Přesto bych to nechtěla prezentovat jako konec kariéry, i když to z určitého úhlu pohledu asi konec kariéry je,“ řekla serveru czechteam.info.

Jestli bude na jaře závodit, zatím sama neví. „Za půl roku uvidíme. Záležet bude na tom, jestli budu mít mezi brankami dobrý pocit a v hlavě chuť postavit se na start, a pak prostě do závodů nastoupím,“ řekla.

Pokud se chuť nedostaví, závodit nebude. „Třeba jsem svůj poslední ‚rozlučkový‘ závod už jela letos,“ doplnila s úsměvem úspěšná kajakářka.

Na rozdíl od předchozích let neabsolvuje tradiční únorové soustředění v teple. „Jsem na zimu zvyklá. Pokud přes zimu nebudu jezdit až tak kvalitně, což tedy zcela určitě nebudu, tak to nehodlám lámat přes koleno a trápit se. Buď to doženu na jaře, nebo zhodnotím, že to nepůjde,“ uvedla.

Neplánuje ani trávit tolik času v posilovně. „Bude to takový experiment, jak málo tréninku může, nebo nemůže stačit. Nechám to přirozeně plynout a nějak to dopadne,“ uvedla.

Před sebou má hlavně nástup do práce. „Jde o organizování seminářů od odborných školení, přes kulturu až po sport, který bych tam tak trochu měla přinést já, ať už pro zaměstnance nebo i jejich rodiny s dětmi a podobně,“ přiblížila.

Nabídku získala díky programu Českého olympijského výboru Duální kariéra, který pomáhá sportovcům začlenit se po skončení kariéry do běžného života. Hovořila už s několika budoucími kolegy. „Říkali, že budou trpěliví a že si myslí, že to bude fajn. Budu jim prostě věřit. Je to záležitost, o které přemýšlím skoro rok, takže to není úplně novinka. Měla jsem čas si to v sobě srovnat a rozhodnout se. Usoudila jsem, že takhle to bude pro mě lepší,“ řekla.

Hilgertová startovala na šesti olympijských hrách od Barcelony 1992 po Londýn 2012. Zlaté medaile získala v roce 1996 v Atlantě a o čtyři roky později v Sydney. Ve sbírce má také dva individuální tituly z mistrovství světa a Evropy.

Letos na jaře se v kvalifikačních závodech neprobojovala do reprezentačního týmu pro vrcholné akce, ale jako náhradnice závodila na mistrovství Evropy, kde vypadla v kvalifikaci.