Smůla na ruce. Devětkrát z deseti pokusů bych to asi dal, soudí Votroubek

„Může to být klíčový zápas, ale také nemusí. Na Pardubice bude větší tlak, kdyby neuspěly, už by to s námi měly hodně těžké. My nemáme co ztratit, budeme se snažit předvést minimálně stejný výkon jako v předešlých zápasech,“ burcuje ústecký pivot Stanislav Votroubek.

Právě on měl na ruce senzaci, poslední střelou pondělního duelu mohl Slunetě zajistit výhru a vedení 3:1 na zápasy. Jenže vyhlášený trojkař tentokrát trojku netrefil a Pardubice udržely nejtěsnější výhru 91:89.

„Možná bych to devětkrát z deseti pokusů dal, tohle byla asi ta desátá možnost. Smůla, mohli jsme vyhrát šťastnou střelou.“

Ani stav 2:2 na zápasy po čtyřech utkáních čtvrtfinálové série se ale moc nečekal. Vždyť Pardubice šly do play off z druhého místa a se skalpem „neporazitelného“ Nymburku, kdežto Ústí muselo svou účast ve vyřazovací části zachraňovat až v nadstavbové skupině A2.

Slunetě ale Pardubice evidentně sedí. „Jsou pro nás hratelnější než třeba Opava. Nemají tolik střelců zvenku, což je v uvozovkách jednodušší bránit. Ale v posledním zápase jsme nepokryli Spearmana, který je schopen dát skoro všechno. A v podstatě nás porazil,“ štve Votroubka, že Američan v pondělí Slunetě nasázel 35 bodů. „Ubránit ho, tak jsme vyhráli,“ mrzí pivota.

Nic ale není ztraceno, i průběžný výsledek 2:2 na zápasy znervózňuje spíš pardubického favorita.

„Všichni vidí, že Ústí hraje riskantní obranu, zadělají bednu a nechají nás střílet. Pokud to budeme dávat, tak pro nás dobře, ale když ne, má Ústí šanci na úspěch,“ připouští pardubický pivot Radek Nečas.

Čím to, že se druhý tým tabulky tak trápí se sedmou Slunetou? „Máme hodně hluchých míst, necháme je dostat do menšího náskoku a oni pak hrají v pohodě, všem se daří. Ale naposledy v Ústí jsme také ukázali sílu, že jsme se do zápasu vrátili a překlopili skóre na naši stranu. Závěr jsme sice takticky moc nezvládli, ale štěstí stálo při nás,“ odfoukl si Nečas.

Ústí hnala vpřed vyprodaná hala a stejné to nejspíš bude i v neděli, ať už čtvrteční bitva v Pardubicích dopadne jakkoliv.

„Říkal jsem si, kdy jindy už by lidé měli přijít. Jsem strašně rád, že jsou slyšet. A snad nám pomohou i v neděli,“ spoléhá na fanoušky Votroubek, který před sezonou zvažoval konec kariéry. Zatím ho ale odložil a Ústí z toho těží.

„Jsem rád, že tu jsem. Uvidím, jak to bude po sezoně, ale postup z této série, to by byl krásný konec,“ zasnil se Votroubek.