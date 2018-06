Poprvé od Ria na mezinárodní scéně. Topinková pojede Světový pohár

„Zkoušíme to a uvidíme, jak to půjde. Já jsem ještě nikdy ve velké posádce nejezdila. Momentálně mi přijde, že každým tréninkem je to lepší, ale jak na tom jsme, to se stejně ukáže až na závodech. Až se poměříme s konkurencí,“ vysvětlovala Topinková na konci května.

První velký start v sezoně čeká v Rakousku dvojskif Lenka Antošová, Kristýna Fleissnerová. Loňské evropské šampionky musely první díl SP vynechat kvůli zdravotním problémům Antošové.

Na start v Bělehradě ze začátku měsíce naváže jen dvojka bez kormidelníka Jakub Podrazil, Lukáš Helešic, kteří byli v Srbsku druzí. Vítězný skifař Ondřej Synek v Rakousku startovat nebude, za týden se představí na regatě Holland Beker v Amsterdamu.