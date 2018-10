Návrat k medaili? V Hradci ani v Trutnově se o ní na startu nemluví

„Nikdy se nedáváme před sezonou cíle, ale letos to bude komplikovanější tím, že k silné pětce z loňska se podle našeho názoru přidávají Žabiny Brno,“ uvedla královéhradecká trenérka Romana Ptáčková.

„Naším hlavním cílem je po roce si znovu zahrát v play off a dál pokračovat v začleňování našich odchovankyň do týmu,“ sdělil trutnovský kouč Michal Martišek.

Jen pro připomenutí: Od sezony 1998/1999 dlouho držel krajský medailový prapor Trutnov. Do roku 2010 získal deset medailí, z toho jednu stříbrnou. Pak se sice ještě prosadil v letech 2015 a 2016, ale to už jeho roli pomalu přebíral Hradec. Od roku 2013 získal dvě stříbra a dva bronzy.

Opory měly v přípravě problémy

O další hradecké Lvice usilovaly letos na jaře. Nezískaly ho, když v sérii o bronz nestačily na Nymburk. Do nové šance odstartují ve středu domácím duelem se Slovankou Mladá Boleslav, v němž se představí zčásti obměněný tým.

Změny Sokol Nilfisk Hradec Králové Přišly: Petra Kulichová (Ormanspor Ankara), Klára Vojtíková (Ostrava), Karolína Šotolová (Nymburk), Simona Fišerová (dorost) Odešly: Renáta Březinová (USK Praha), Tereza Kuthanová (konec kariéry), Isnelle Natabou (Granada), Kateřina Bartoňová (?), Lenka Šípová (Ško-energo MB), Anna Hrušková (Pečky)

Chybět v něm budou některé loňské opory, u Labe skončily Kuthanová, Březinová, Bartoňová či Natabou. Místo nich klub získal Vojtíkovou a Kulichovou, šanci dostanou i mladé hráčky z vlastní základny v čele s Fišerovou.

„Stále se snažíme pracovat především s českými hráčkami a z nich chceme dostat co nejlepší výkony,“ charakterizovala letní doplnění kádru trenérka Ptáčková.

Družstvo mělo dvě hlavní herní příležitosti ukázat, co se od něj v sezoně dá čekat. V obou si vedlo velmi zdatně. Jak na turnaji v Ostravě, tak v Trutnově skončilo těsně druhé poté, co s jejich vítězkami sehrálo více než vyrovnanou partii. V Ostravě prohrálo s Nymburkem až v prodloužení, v Trutnově se silným slovenským Ružomberkem o jediný bod. „Nebyly jsme kompletní, ale hráčky, které dostaly šanci, se jí chopily,“ uvedla trenérka.

Absence některých opor může pro tým být komplikací i v úvodu sezony. Trojice klíčových opor Kulichová, Klaudová (do léta pod dívčím jménem Ovsíková) a Minarovičová toho totiž kvůli zdravotním problémům v létě moc nenatrénovala.

„Teprve pomalu začínají, otázkou bude, v jaké budou nyní formě,“ připustila Ptáčková. Přitom začátek sezony nebude pro obhájkyně čtvrté příčky vůbec jednoduchý.

Po domácím startu se Slovankou totiž přijdou v rychlém sledu další utkání, hned v prvních pěti kolech i se silnými Žabinami Brno, Nymburkem a pražskou Slavií. „Nebude to jednoduché, v tak krátké soutěži bude každá ztráta znát, už od začátku se bude hrát o postavení v play off,“ myslí si trenérka.

Lokomotiva bojuje o návrat do play off

Před dvěma lety sice Lokomotiva Trutnov slavila třináctou ligovou medaili své historie, ale bezprostředně poté přišel ústup z pozic.

Klub přijal úsporná opatření a vsadil především na hráčky z vlastních zdrojů. Zvládl to velmi slušně, byť panovaly obavy, zda nový model bude na nejvyšší soutěž stačit. Předminule stačil dokonce na play off, v loňské sezoně na poklidnou záchranu. Letos by se klub rád posunul zase o kousek výš, o metě vyřazovací části už byla řeč.

Změny Lokomotiva Trutnov Přišly: Tereza Šípová (Strakonice), Eva Skutilová (BLC Sparta), Brittany Carterová (Kouvot Kouvola), Jordan Adamsová (USC) Odešly: Akilah Bethelová (Brisbane), Michelle Brandaová (?), Robin Perkinsová (Cairns), Andrea Holubcová-Vacková (mateřská), Adéla Vymazalová (Ostrava), Tereza Patočková (?), Aneta Váchová (?), Eliška Štěbetáková (Northeastern Oklahoma A&M), Tereza Vitulová (University of Wyoming)

Dovést družstvo k ní by měl nový kouč Michal Martišek, jenž se na post hlavního kouče posunul z pozice asistenta Petra Kapitulčina. Ten se stal opět jeho nadřízeným v pozici sportovního manažera klubu, ale zároveň jedním z jeho asistentů.

Martišek má k dispozici zčásti obměněný kádr s několika posilami. Přišly Američanky Brittany Carterová a Jordan Adamsová, novými hráčkami jsou i Tereza Šípová a Eva Skutilová.

„Jsem nesmírně rád, že se nám povedlo domluvit s Katkou Kozumplíkovou a Aničkou Rylichovou, pak se postupně přidávaly další. Zásadní byl návrat Dominiky Vašákové, protože nám to definitivně ulehčilo hledání podkošové posily v zahraničí a mohli jsme zvolit alternativu menší a pohyblivější sestavy,“ sdělil kouč.

Trutnov si jedinou herní prověrku před sezonou nechal na domácí turnaj, v němž před týdnem obsadil čtvrté místo. „Hodnotím naše vystoupení kladně, tímto směrem bychom se chtěli ubírat,“ sdělil nový trenér.

Do přípravy však řadí i vstup do soutěže, na hřišti mistrovského USK totiž bude favorit jasný. „Z hlediska přípravy jsme si lepšího soupeře ani přát nemohli. Máme příležitost vyzkoušet si věci, na kterých pracujeme od začátku přípravy, proti nejlepším hráčkám v lize,“ komentoval Martišek los soutěže.