Královští sokoli: Soupeř byl lepší, ale nemáme se za co stydět

V duelu, v němž proti sobě jako prvoligový tým měli borce z Národní basketbalové ligy, domácí nejvyšší soutěže, doplatili na slabší chvilku ve třetí čtvrtině. Tu totiž favorizovaný soupeř vyhrál rozdílem 18 bodů - 31:13. Co naplat, že hradečtí Královští sokoli byli ve zbývajících třech čtvrtinách vždy o kousek vpředu.

„Právě v té třetí se sešlo několik pro nás horších věcí. Včetně toho, že někteří hráči měli problémy se zraněním a Andres kvůli tomu ani nedohrál,“ vysvětlil trenér hradeckého družstva Lubomír Peterka.

Výsledek právě třetí čtvrtiny svádí k myšlence, že favorit po přestávce zabral a tím zápas rozhodl.

Peterka si ale nemyslí, že by se to dalo tak jednoznačně říct: „Trefili několik trojek za sebou, do toho ta naše zranění. Že by na nás ale vletěli a přehráli nás, kdy chtěli, to asi ne.“

Hradečtí uznávají, že na soupeři z nejvyšší soutěže byla znát kvalita. Na druhé straně je těší, jak se s tím vypořádali. „Byli lepší a asi bychom, i kdyby nebylo té třetí čtvrtiny, nevyhráli. Určitě se ale nemáme za co stydět. Ze čtyř jsme tři čtvrtiny vyhráli, hráli jsme to, na co jsme měli,“ poznamenal kouč.

Těší ho zároveň, že souboj s favoritem přinesl pěkný zápas: „Hrálo se uvolněně, divákům se musel takový basketbal líbit, ostatně nastřílet tak kvalitnímu soupeři 85 bodů není špatné. Navíc na nich bylo vidět, že musejí hrát naplno, a když nevedli, tak byli nervózní.“

Vyrovnanost zápasu potvrzuje i technický zápis. Většina statistik se na jednu či druhou stranu kloní jen mírně, přesto kouč Královských sokolů jeden rozdíl viděl. „Neměli jsme zbraň pod košem na Pajoviče,“ uvedl Peterka. Miloš Pajovič byl s 25 body nejlepším střelcem celého zápasu.

Výkon - i přes prohru - by mohl hradecké hráče povzbudit před nedělním posledním zápasem letošního kalendářního roku. Vypraví se k němu do Zlína, kde bude na programu šlágr východní skupiny první ligy. Utkají se druhý s prvním, ve kterém se role Hradce oproti pohárovému duelu s Kolínem přece jen otočí.

Jako jasný lídr tabulky, který má před Zlínem náskok tří výher, bude favoritem. „Rádi bychom vyhráli, i když to pro nás bude složité, jsme po Kolínu přece jen pobití. Andres nemůže kvůli kotníku chodit, problémy s kotníkem má i Peterka a Špaček dostal koňara,“ uvedl hradecký kouč. „Je to ale náš letošní poslední zápas, dáme do toho všechno.“

Český pohár basketbalistů - 5. kolo

Královští sokoli Hradec Králové - Geosan Kolín 85:98 (27:24, 53:50, 66:81)

Nejvíce bodů: Majerík 18, L. Malý 14, Jiříček a Špaček 9, Šírek 8, Švandrlík a O. Peterka 6 - Pajovič 25, Skinner 18, Vocetka 15, Šafarčík 12.