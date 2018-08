Softbalista Holobrádek získal prestižní cenu pro nejlepšího nováčka

Dvacetiletý nadhazovač extraligových havlíčkobrodských Hrochů byl jednak vyhlášen nejlepším nováčkem turnaje, a navíc ho odborníci zařadili do druhého All-Star výběru.

„Byl to jeden z mých prvních top podniků, které jsem si vyzkoušel na vlastní kůži. A užil jsem si ho,“ hlásil po návratu z Ameriky Holobrádek, který nastupoval s brodským kolegou Karlem Kadečkou a dalšími dvěma českými hráči Markem Malým a Mikulášem Klasem za tým Bear Bottom Lodge.

„Nakonec jsme skončili na sedmém místě, což všechny překvapilo. Byl to úspěch,“ dodal. S nejlepšími pálkaři světa se Holobrádek srovnal poměrně brzy. „Největší změna spočívala v tom, že musíte házet pořád na sto procent,“ vysvětloval. „Většinu jmen jsme znali z turnajů, jako je mistrovství světa, jenže ve střehu musíte být neustále i u těch méně známých hráčů. Protože když už se dostali na tuhle úroveň, tak jsou hodně dobří.“

Snažil se vyzvídat na hvězdách

Leckomu by se možná z velkých jmen roztřásla kolena, Holobrádek si však každou vteřinu na hřišti užíval. „Nevím, jak je to možné, ale nervozita mnou necloumala. V zápasech jsem se cítil normálně,“ usmíval se.

A když prý byla chvilka, zkoušel od největších nadhazovačských hvězd vyzvědět co možná nejvíc informací, aby se mohl i nadále zlepšovat. „Snažil jsem se s nimi hodně mluvit, protože mě to může posunout zase dál. O technických věcech jsem se bavil s Kanaďanem Devonem McCulloughem, ale ve spojení jsem i s Adamem Folkardem. Což je nejlepší nadhazovač na světě. Rád bych od něho něco převzal do přípravy. Snad se to povede,“ svěřil se Holobrádek, který si maximálně užíval i atmosféru při zápasech.

„Celkově se mi mentalita amerických fanoušků hodně líbí. O softballe a všeobecně o pálkovacích hrách tam lidé přemýšlejí jinak než u nás. My nad softbalem občas až moc bádáme, přitom nakonec dojdeme ke stejným závěrům,“ dodal.