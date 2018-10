Kunovické softbalistky hrají dvě finále. Extraliga je více než Evropa

Softbalistky Kunovic slaví historický postup do finále české extraligy.

Sezonu rozjely a její větší část pak odehrály bez zraněné první nadhazovačky Rampáčkové. Do extraligové play off proklouzly na poslední možnou chvíli. Pro softbalistky Snails Kunovice však bude historicky nejúspěšnější. Poprvé se probily do finále české elitní soutěže, navíc si zahrají finále premiérového ročníku Euroligy. Jedinou nepříjemností je, že obě akce vrcholí tento víkend ve stejném termínu.