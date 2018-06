Holobrádek český dres oblékne až za rok, letos dal přednost Americe

Jenže právě on bude nakonec na letošním šampionátu chybět.



Se softbalem začal havlíčkobrodský softbalista Michal Holobrádek doma v Břeclavi, ovšem většinu své aktivní kariéry strávil u extraligových brodských Hrochů. A s nimi si také připsal celou řadu úspěchů. V posledních dvou sezonách se dokonce pokaždé radoval ze zisku domácího titulu. Není proto divu, že má k Havlíčkovu Brodu vřelý vztah.

„Už jsem se sem nacestoval tolik, že to rozhodně neberu tak, jako že jedu někam do neznáma. Spíš to vnímám tak, že se vždycky vracím domů,“ svěřil se dvacetiletý reprezentant.

V poslední době jste ale v Brodě moc času nestrávil. Hroši dokonce začali novou extraligovou sezonu bez vás. Kdepak jste se zapomněl?

Od začátku listopadu do začátku května jsem byl v Aucklandu na Novém Zélandu. Hrál jsem tamní ligu za tým, který se jmenuje Howick.

A jak se vám vedlo?

Já myslím, že docela dobře. Skončili jsme třetí, což byl velký úspěch. Oba týmy, které skončily před námi, totiž mají v kádru většinu novozélandských reprezentantů. Byl to nejlepší výsledek klubu v historii.

Poprvé jste byl tak dlouho pryč z domova?

Ano, úplně poprvé. Naštěstí tam se mnou byl ještě i můj starší brácha Jakub, který hraje v Brodě na pozici catchera. Takže jsme všechno prožívali spolu. Bylo to moc fajn.

Bral jste s sebou vy bratra, nebo bratr vás?

(usmívá se) Ono to je trochu jinak. Náš brodský kapitán Karel Kadečka byl na Zélandu už víckrát a zhruba před čtyřmi nebo pěti lety, když se vrátil a vyprávěl nám, že je to tam nejlepší, tak jsme si tehdy s bráchou slíbili, že až budeme velcí, vyrazíme na Zéland taky. No a letos to vyšlo parádně, protože já akorát dokončil gympl a brácha bakaláře.

Neměli jste občas trochu sourozeneckou ponorku?

Ne, my máme s bráchou hodně dobrý vztah. Vlastně všechny koníčky máme stejné, takže jak už jsem říkal, všechno jsme si užili společně.

Měli jste čas kromě hraní i na poznávání Nového Zélandu?

Určitě. Přes týden jsme chodili do práce, v sobotu jsme hráli a v neděli jezdili na výlety. Navíc po sezoně jsme tam zůstali ještě dvanáct dnů a procestovali celý jižní ostrov. Najeli jsme tisíce kilometrů a poznali, jak je Zéland krásný.

V jakém oboru jste pracovali?

Měli jsme to rozdělené na dvě části. Nejprve jsme sekali městské parky a pak jsme dělali takovou všehochuť. Od čištění potoků po betonování chodníků. Dohodil nám to trenér, který u obou firem pracoval.

Takže jste teď odborníci na sekání trávníků?

Jasně, taťka už se těší, až mu budeme sekat trávu na chatě. (směje se)

Jak moc je softbal na Zélandu populární?

Určitě víc než u nás. Je to asi tak, že u nás si jdou malí kluci po škole zakopat a tam hrají buď ragby, nebo právě softbal. Ale číslo jedna je tam samozřejmě ragby.

Taky jste se byl podívat na nějakém zápase?

Samozřejmě. Musím přiznat, že já teda k ragby nikdy neměl nějaký velký vztah, ale brácha ho chvilku hrával a lákalo ho jít se na něj podívat. Tak jsme šli. Je to vlastně soutěž, kterou hrají australské týmy a jeden novozélandský, který sponzorují všechny větší firmy v zemi. Na zápas přišlo 25 tisíc lidí. Atmosféra byla naprosto super.

O vás je známo, že s bratrem rádi cestujete vlakem. Toho jste si ale na Zélandu asi moc neužili, nebo ano?

Ne, vlaky tam nejsou zrovna moc rozšířené. Měli jsme od jednoho bývalého spoluhráče půjčené auto, takže jsme jezdili hlavně vozem. Ale museli jsme mít na každou cestu mapu. (usmívá se)

Hlavně že jste pak trefili domů. V Brodě už vás asi trenér Siwek nedočkavě vyhlížel, mám pravdu?

Jo, čekal nás s otevřenou náručí. (směje se) Ale my už jsme taky byli rádi, že jsme kluky zase po půl roce konečně viděli. Zatím jsme stihli odehrát dva zápasy Českého poháru a dva extraligové.

A bylo znát, že jste i v zimě měli pravidelný zápasový rytmus?

Já myslím, že jo. Začínáme vlastně třetí sezonu v kuse. Co jsme na Zélandu nacvičili a natrénovali, tak nám tady pomáhá, abychom byli lepší. Základní část nikdy nemáme takovou, abychom byli první v tabulce, ale na play off vždycky dokážeme přepnout. Tak doufám, že to tak bude i tentokrát a že zabojujeme o třetí extraligové zlato v řadě.

Na konci června hostí Havlíčkův Brod evropský šampionát mužů. Těšíte se?

No, ono je to tak, že já na něm nebudu, protože s Karlem Kadečkou a ještě jedním spoluhráčem letíme právě v tu dobu do Ameriky. V půlce srpna se tam koná nejprestižnější softbalový turnaj na světě a nás si vybral jeden klub z Pensylvánie. Zaplatil nám letenky a my za něj budeme hrát. Jsou tam nejlepší hráči na světě, takže to beru jako takovou přípravu na příští rok, kdy bude v Praze a Havlíčkově Brodě softbalové mistrovství světa.

Takže budete českému týmu fandit jen na dálku?

Přesně tak. Samozřejmě, že mě mrzí, že u toho nebudu, protože já jsem ještě nikdy nehrál v Brodě v reprezentačním dresu, ale je to velká příležitost. Věřím, že kluci zvládnou šampionát co nejlíp.

Po návratu z Ameriky už byste se měl chvilku držet doma. Co nějaké další studium?

Jo, zrovna před týdnem jsem byl na přijímačkách a dostal se na vysokou školu v Brně, na VUT na obor manažerská informatika. Jsem moc rád, protože tenhle obor mě baví.