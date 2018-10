Havlíčkobrodský cíl do budoucna: vyhrát softbalovou „Ligu mistrů“

S jídlem roste chuť, říká se. A tak i vedení Hrochů přemýšlí o tom, jaké cíle si vytknou do budoucna. Logicky by se nabízelo zkusit uspět na evropské scéně. „Jediné, co jsme v Evropě nevyhráli, je Super Cup,“ říká trenér Hrochů Tomáš Siwek. „Samozřejmě, bylo by to krásné. Ale vždycky záleží na okolnostech pro ten daný rok.“

Slavit mohli už před rokem Nejblíže k vítězství v softbalové obdobě fotbalové Ligy mistrů byl Havlíčkův Brod před rokem, kdy se na turnaji v nizozemském Amersfoortu mančaft tehdejšího kouče Dušana Šnellyho probojoval až do finále. V rozhodujícím zápase však podlehl belgickému Brasschaatu 2:3.

„Až do posledního zápasu to byl z naší strany úspěšný týden. Všechny soupeře jsme přejeli takovým způsobem, že nikdo nepochyboval, že Super Cup nakonec vyhrajeme celý,“ vzpomíná jeden z nejzkušenějších Hrochů Karel Kadečka.

„Určitě se k tomu budeme chtít vrátit. A tento titul zkusit vybojovat,“ uvedl šéf brodského klubu Dušan Šnelly. „Neříkám, že to bude hned v příštím roce. Ale v budoucnu to bereme jako ještě nesplněný sen,“ pokračuje.

„Vyhrát Super Cup vyloženě se svými hráči je asi nadlidský úkol,“ připouští kouč Tomáš Siwek. „Pokud se budeme bavit o takovém cíli v horizontu nějakých dvou, tří let, tak cesta vede přes posílení týmu o zahraniční hráče. Tak jako to dělají všechny týmy na turnaji.“

Ani to by však nemusel být takový problém. „Je jasné, že bychom se neobešli bez pomoci špičkových zahraničních hráčů,“ uvědomuje si Šnelly. „Ale je pravda, že Karel Kadečka má spoustu styků s hráči ze zahraničí, po celém světě, a díky tomu dokáže vytipovat správné posily,“ věří.