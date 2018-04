Vstříc dnu. Šampionka Stephensová zažívá velkou jízdu z vrcholu

V září 2017 si došla pro jeden ze čtyř pohárů, který garantuje tenisovou slávu. 24letá Američanka senzačně předčila veškeré konkurentky, finále US Open ovládla 6:3, 6:0.

„Na světě teď není nikdo, kdo by se jí rovnal. Pokud ji bude tenis takhle bavit, rychle vyletí v žebříčku,“ skláněl se Mats Wilander, bývalý výtečný hráč a nyní uznávaný komentátor. „Ale také nevíme, jaké jsou její ambice. Sama řekla, že je možná čas skončit - že je tohle nejlepší den jejího života. Tohle od Nadala neuslyšíte.“

Známý Švéd v roli sudičky uspěl, protože tohle vážně historie nepamatuje. Aby grandslamová šampionka čekala čtyři měsíce na jakoukoli výhru. Aby měla od triumfu děsivou bilanci 0 výher, 7 porážek.

Aby ji tento týden na turnaji v Sydney italská sokyně Camila Giorgiová vyškolila po setech 6:3, 6:0 - tedy totožným skóre jako ve finále US Open, jen je náhle Stephensová z hrdinky sběratelkou příkoří.

Australian Open startuje již v pondělí a držitelka poháru z New Yorku vypadá na roli komparzistky. Neslýchané!

Stephensová postupně padla v úvodních duelech turnajů ve Wu-chanu a Pekingu, dvakrát smutnila také na „béčkovém“ Turnaji mistryň v Ču-chaji, dvakrát nepomohla krajankám ve finále Fed Cupu (plus teď v Sydney).

„Vypadalo to, že její ofenzivní schopnosti nejsou přítomny jako v létě. Tehdy uměla výměnu zakončit pokaždé, když dostala sebemenší příležitost,“ dumala legendární Lindsay Davenportová.

Ženský tenis už zažil hráčky, které vydržely ve špičce pár sezon; které si vyšperkovaly formu jen pro kratší období sportovních dějin.

Ale tahle rychlost překvapuje.

Stephensová před US Open vyletěla jako raketa, za pět týdnů si v žebříčku polepšila o 917 míst! Stále je 13. hráčkou světa, jenže pořadí tak trochu klame.

Stephensová má 2 803 bodů, přičemž 2 700 jich získala za téměř nadpozemský úsek, kdy si na severoamerických betonech připsala dvě cenná semifinále (Toronto, Cincinnati) a životní titul.

Pokud tedy martyrium bude pokračovat, v září může klesnout jako zatížená kamenem. Čistě matematicky: odečteme-li období snů, 103 bodů rovná se teď 381. pozice.

Dobrá zpráva? Něco podobného už Stephensová jednou zažila.

Nikdy to neměla snadné. Otec býval profesionálem v NFL, ale rodinu opustil a ve 43 letech zahynul při autonehodě. Sloane v roce 2013 - nečekaně - prošla do semifinále Australian Open, jenže pak ji semlel mix tlaku, peněz, očekávání druhých a nakonec také zranění, což ji dusilo a dočasně uvrhlo mezi tenisově bezejmenné.

Trvalo to, než uviděla světlo. Tak silné, že ji nyní patrně oslepilo.

„Díky, že jste se mnou sdíleli tuhle neuvěřitelnou cestu,“ napsala na závěr roku 2017 na Instagram. „Bylo to nejnáročnější období mé kariéry. Padla jsem nejníž, co to jde - a pak vystoupala úplně nejvýš. Potvrdilo se mi, že bez ohledu na podmínky se vždy vyplatí tvrdě pracovat. Díky, že jste mě nezavrhli.“

Dřina je aktuálně třeba víc než kdy jindy. O víře ani nemluvě.