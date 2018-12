Házenkářky Slavie čeká turnaj v Rusku, narazí i na účastníka Ligy mistryň

ilustrační foto | foto: Ladislav Němec, MAFRA

dnes 19:55

Házenkářky pražské Slavie vyrazily ve čtvrtek do Ruska, kde se od pátku do neděle zúčastní kvalitně obsazeného turnaje ve městě Zvenigorod. Tým trenéra Jana Salače postupně změří síly s tradičním účastníkem Ligy mistryň černohorskou Buducností Podgorica, domácí Zvezdou Zvenigor a juniorským výběrem Ruska do 18 let.

„Usoudili jsme, že to bude pro naše družstvo v mnoha směrech přínosné. Přece jen můžeme dále pracovat na zdokonalování součinnosti, na kolektivním duchu a v neposlední řadě bude turnaj pro naše hráčky obrovskou studnicí zkušeností,“ řekl před odletem slávistický kouč. Program turnaje Pátek 7. prosince

15.00: Slavia – Podgorica

17.00: Zvenigorod – Rusko „18“. Sobota 8. prosince

13.00: Rusko „18“ – Buducnost

15.00: Zvezda – Slavia Neděle 9. prosince

12.00: Slavia – Rusko „18“

14.00: Zvezda – Budučnost Také podle klubového šéfa Richarda Tomana bude turnaj pro slávistky užitečný. „Situaci, kdy jsme neměli v reprezentačním týmu na vrcholné akci ani jednu hráčku, nepamatuji téměř 15 let,“ vypíchl fakt, že v českém týmu na ME ve Francii nehrála žádná z házenkářek Slavie. „Má to ale pro nás neobvyklou výhodu v tom, že se můžeme téměř v kompletní sestavě připravovat na druhou fázi soutěže.“ Samotný turnaj nebude pro slávistickou výpravu jedinou náplní ruského „výletu“. „Máme v Moskvě i několik obchodních jednání. Stále se nám nedaří podepsat smlouvu s generálním partnerem klubu. Jsem proto rád, že patronaci nad naší cestou do Moskvy převzal pan Vítězslav Pivoňka, velvyslanec České republiky v Rusku, který nás pozval na prohlídku ambasády a večeři. Mimo to budeme v Českém domě jednat i s několika subjekty ohledně vzájemné spolupráce,“ dodal šéf Slavie.