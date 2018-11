Skončil nohama vzhůru a říká: Grosjeana jsem nemohl vidět

Jak málo chybí k tomu, aby se z formule 1 stal katapult! To názorně ukázala divákům nehoda v prvním kole závodu na okruhu Yas Marina. V osmé zatáčce se střetla kola vozů Renault Nika Hülkenberga a Haas Romaina Grosjeana. A to tak nešikovně, že Renault se v mžiku zvedl do vzduchu a odletěl jako vystřelený do únikové zóny, kde se zastavil až o pneumatikovou bariéru. Podlahou směrem k nebi.

Nehoda vypadala tak dramaticky, že vyděsila i druhého aktéra Romaina Grosjeana, který s lehce poškozeným autem pokračoval v závodě a nakonec vybojoval i body. „Je v pořádku? Jak je na tom?“ ptal se hned do vysílačky, protože viděl, jak vůz jeho soupeře odletěl.

Naštěstí Hülkenberg byl zcela v pořádku a už během závodu odpovídal na dotazy novinářů. „Bylo to hodně nešťastné, ale souhlasím se závodními komisaři, že šlo o závodní incident. Nikdo za to nemohl,“ uvedl pro stanici Sky Sports.

„S Romainem jsme se střetli v osmé zatáčce - oběma se nám zablokovala kola, oba jsme byli moc širocí a neměli vozy pod kontrolou. Byl tak na vnitřku zatáčky, že jsem ho měl v mrtvém úhlu a nemohl ho vidět, takže jsem ho ani nečekal. A najel mi na kolo,“ popisoval německý závodník.

Nicméně také potvrdil, že o zranění se ani nedalo mluvit. „Ta nehoda vypadalo efektně, ale ve skutečnosti to nebylo nic drsného. Nejeli jsme moc rychle, nebyl tam žádný velký náraz. Z tohoto pohledu tedy žádný problém,“ dodal závodník.

Traťovým maršálům chvíli trvalo, než závodníka vytáhli z kokpitu. Z kokpitu zúženého systémem halo nedokázal sám vylézt. Nepříjemné to bylo zejména proto, že jeho auto začala na zádi hořet. Ale pryč jsou doby Nikiho Laudy, kdy si nabouraného monopostu nikdo nevšímal, během vteřiny byl kolem Hülkenberga shluk lidí, někteří měli hasící přístroje.

„Šlo jim to rychle, neměl jsem strach, že se něco stane. Jestli mě blokovalo halo, to nevím, prostě jsem nemohl sám vylézt. To víte, když jste hlavou vzhůru, je těžké najít všechna ta tlačítka a ovladače, jsou na opačné straně,“ pobavil nakonec závodník stáje Renault a týmový kolega Roberta Kubici pro příští rok.