Skoky bez energie, řešíme nesmysly, láteří Štursa. Zlomí to na Turné?

Olympijská sezona skokanů míří k jednomu ze svých tradičních vrcholů na přelomu roku, má za sebou už první třetinu.

Docela to utíká, že?

Strašně rychle, ani mi nedochází, že jsme ve třetině sezony. S tou první ale nemůžu být spokojený. Skoky, které předvádím, jsou daleko za mým očekáváním.

To nejste sám. Vždyť jste jediným českým skokanem, který zatím v této sezoně Světového poháru bodoval.

Čekalo se od nás určitě víc, hlavně od Romana Koudelky. Já jsem rád aspoň za ty tři body za 28. místo z Ruska. I to vám dodá trochu sebevědomí. Víte, že můžete skákat do třicítky i v tak nabité konkurenci, jaká panuje. Zároveň vím, že to pořád není můj limit, že můžu a chci skočit dál a získat víc bodů.

Turné čtyř můstků Program 30. prosince: Oberstdorf

1. ledna: Garmisch-Partenkirchen

4. ledna: Innsbruck

6. ledna: Bischofshofen Reprezentují Vojtěch Štursa, Roman Koudelka a Čestmír Kožíšek, čtvrté jméno určí výsledky na Kontinentálním poháru ve středu a ve čtvrtek.

Jen se to zatím v sezoně nedaří. Co je hlavní příčinou?

Asi není jen jedna, je to takový souhrn událostí, které se za ten rok udály. Fyzická příprava proběhla v pořádku, tam neztrácíme. Ale máme rozebranou hlavu kvůli událostem, které se staly. Nemáme klid a pohodu jako ostatní týmy, pořád řešíme nějaké nesmysly a pak nemáme čistou hlavu na skoky.

Předpokládám, že mluvíte i o finančních trablech, jež měl v létě lyžařský svaz.

Ono to je tak nějak všechno dohromady, nechci to moc konkretizovat.

Je problém třeba i v tom, že jdete do závodu moc svázaný? Že se strachujete, jestli vůbec projdete do druhého kola?

To je přesné. Chybí nám sebevědomí. Jakmile je člověk sebevědomější, i skoky bývají uvolněnější a všechno je mnohem jednodušší. Nestresujete se zbytečnostmi - tedy právě tím, jestli vůbec postoupíte, všechno je automatické. Mně se nepovedlo navázat na skoky, které jsem předváděl na podzim. Nedaří se mi do nich dostat právě tu uvolněnost, radost a energii.

Jak moc tým poznamenal odchod veterána Jakuba Jandy do Poslanecké sněmovny?

Určitým způsobem určitě ano. Jandys byl velký srandista, v týmu teď chybějí jeho vtípky a hecování. Ale jinak se snažíme zůstat pozitivní a pořád věříme, že se to jednoho dne musí zlomit.

Zažil jste v sezoně nějaký skok, kdy jste si říkal, že se sezona konečně obrací správným směrem?

Myslím, že moje skoky v závodech mají vzestupnou tendenci, pořád se lepším a dostávám do nich kvalitu. Spokojený jsem byl hlavně minulý týden na soustředění, kdy jsme zůstali ještě v Engelbergu. Dařily se mi super skoky, možná nejlepší, jaké jsem kdy předvedl, a svitla mi naděje, že by se to konečně mohlo zlomit.

Takže v sobotu začínající Turné může být pro vás odrazovým můstkem?

Pevně v to věřím. Jen se tím zase nechci svazovat. Doufám, že skoky budou lepší a ta nepovedená sezona se zlomí.

Jak důležité pro vás je Turné čtyř můstků v olympijské sezoně?

Všichni se na něj připravují jako na jeden z vrcholů roku, protože je to obrovská akce s velkou tradicí. Minulý rok jsem si myslel, že je to závod jako každý jiný, ale je to hrozný masakr kvůli všem těm fanouškům, kteří se na závody sjíždějí. Na druhou kolej Turné určitě nikdo neodsouvá.