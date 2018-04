Ze Škody až k titulu mistra světa? Český tovární tým spoléhá na mladé

Angažmá v české stáji totiž představuje pro nadějné závodníky terno. Přestože nezávodí s nejsilnějšími vozy, ale o stupeň níž se slabšími modely R5, hodně o něj stojí. Moc dobře vědí, že i piloti světových továrních týmů prošli touhle cestou.

Nor Andreas Mikkelsen vystřídal Volkswagen a Citroën a dnes jezdí za Hyundai. V týmu Toyota jsou zase dva Finové – Esapekka Lappi a Juho Hänninen, jenž po loňském plnohodnotném angažmá působí jako testovací jezdec. A je dost možné, že na ně brzy naváže Tidemand, který loni získal světový titul ve třídě WRC2.

„Angažmá ve Škodě je pro většinu jezdců lákavé, protože opravdu máme image týmu, v němž se toho můžou hodně naučit. Pontus je dalším důkazem,“ říká šéf Škody Motorsport Michal Hrabánek.

Co to znamená v praxi? Nejde jenom o samotné ježdění, i když závodních a testovacích kilometrů na nejrůznějších površích najede tovární pilot spousty. K tomu je nutné přidat například klasickou práci s inženýry, kdy musí přesně popsat, jak se auto chová, co je potřeba změnit. Ale závodník pozná i to, jak funguje svět médií a marketingu – co to znamená pracovat pro nějakou automobilovou značku.

„V týmu dokonale poznáte profesionální stránku soutěžního sportu,“ míní Tidemand, mimochodem nevlastní syn úspěšného norského pilota Henninga Solberga.

„Jezdci si uvědomí, že je to systematická práce v mnoha oblastech, že záleží na detailech,“ rozebírá Hrabánek. „Když to zvládnou, nemají problém s přechodem do týmu WRC.“

Závodníci si angažmá ve Škodě pochvalují i proto, že ve srovnání s klasickým týmem WRC necítí výraznějšího rozdílu. Tedy pokud pomineme auto. Tady jezdí s modelem R5 (v minulosti S2000), zatímco na úplném vrcholu řídí mnohem výkonnější typ WRC. „Nedokážu si představit, že by naši piloti mohli mít ještě lepší zázemí,“ říká šéftechnik Škody Josef Kopecký.

Možná i pod dojmem předchozích vzestupů je mladoboleslavský tým početnější než v minulosti. Jsou v něm také Nor Ole Christian Veiby a Fin Juuso Nordgren, kteří mají stejné sny jako Rovanperä s Tidemandem.

Ale aby bylo jasno. Hlavním cílem Škody Motorsport není výchova mladých talentů, ale světový titul. I proto je v týmu „mazák“ a jediný Čech Jan Kopecký, který dva své letošní starty proměnil ve vítězství a sní o titulu v kategorii WRC2. Zatím to vypadá, že se o něj porve s Tidemandem.

„Jsou vyrovnaní. Budeme se snažit nestavět je proti sobě, a tím zvýšit šance na titul,“ upozornil Hrabánek, který žádného z jezdců neprotežuje. Ale: „Český jezdec v českém týmu s českým autem mistrem světa, to je skvělý scénář,“ zasní se.

Týmový šéf je stejně tak nadšený myšlenkou, že se některý z bývalých škodováků jednou stane mistrem světa.

V minulosti v týmu jezdili bývalí šampioni, ale ti už přišli ve chvíli, kdy měli vrchol za sebou. Nyní se vývojová křivka mění.

„Potenciál vidím zejména v Lappim, ale záležet bude na něm i na týmu. Sice potřeboval čas, ale už ukázal, že do špičky patří,“ připomíná Hrabánek, že Fin loni vyhrál svou domácí soutěž.

Ostatně, nebylo by to nic nového. I současný vládce světové rally Sébastien Ogier má zkušenosti se škodovkou. Když se sesterský tým Volkswagen chystal na vstup do mistrovství světa a ještě neměl hotové auto, Ogier závodil s Fabií S2000. A vyplatilo se. Francouz od té doby získal pět titulů...