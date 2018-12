Po prologu Ski Classics v Livignu byl Bauer se svým týmem spokojený

Slibné jsou výkony i dalších závodníků. Tempo nejrychlejších dokázal mezi muži dlouho držet také Alexis Jeannerod, který projel cílem na čtrnáctém místě a v TOP 15 se umístila i dvanáctá Roxane Lacroixová. Ilja Černousov bral na úvod v Livignu dvacátou příčku.

Ženský závod na 28 kilometrů zahájil individuální boje v letošním ročníku prestižního seriálu a zasáhla do něj i trojice lyžařek eD system Bauer Teamu. Do poloviny závodu se na čele zformovala devítičlenná skupina, ve které nechyběla Kateřina Smutná, na první vrchařské prémii se ale tahle skupinka roztrhala.

Vedoucí trojici pak tvořily Norgrenová, Slindová a Kowalczyková, v tříčlenné skupince pronásledovatelek byla Smutná s Kveliovu a Korsgrenovou. „Dalo se čekat, že se bude rozhodovat právě ve stoupáních na vrchařských prémiích, první dvě kola byla bez kopců, bylo jasné, že se pojede pohromadě,“ komentovala klíčovou pasáž závodu Smutná.

Vzájemný odstup obou trojic ve druhé polovině závodu narůstal a právě v nich se bojovalo o stupně a poté i o čtvrté místo. To ukořistila Kateřina Smutná, která měla ve finiši více sil než její dvě soupeřky.

„Bylo mi jasné, že na ty tři první nemám, tak jsem se soustředila na čtvrté místo a vyplatilo se to. Jsem maximálně spokojená. Nevěděla jsem, co od prvních závodů čekat. Měla jsem přes měsíc problémy se zády, dvě kola jsem je dnes cítila, pak to bylo lepší. Musela jsem ale před startem sezony měnit trénink, byla jsem na injekcích. Na to, že jsem měla tyhle trable, je čtvrté místo super,“ přiznala Smutná.

Spokojený s umístěním těsně pod stupni vítězů byl i šéf týmu Lukáš Bauer, kterého potěšilo také dvanácté místo Roxane Lacroixové. „S Katkou jsem určitě spokojený. Ty tři vedoucí závodnice byly dneska o kus jinde a s těmi dalšími si poradila skvěle! Dobře jela i Roxana, bohužel se ale v posledním kole přimotala do kolize. Terka Tvarůžková si dnes zažila ostrý křest delším závodem a myslím, že reprezentovala se ctí,“ připomněl Bauer i šestadvacáté místo nejmladší závodnice týmu.

Muži poprvé v historii Visma Ski Classics vyrazili na trať až po dojezdu žen. I v jejich závodě se startovní pole začalo natahovat na první vrchařské prémii a na čele se začaly oddělovat několikačlenné skupinky. V té vedoucí se nejdřív držel i Alexis Jeannerod, ve druhém stoupání ale došlo k oddělení šesti mužů, kteří nakonec bojovali o stupně. Nejrychlejší z pětice závodníků eD Bauer system Teamu dojel na čtrnáctém místě, chvíli po něm byl v cíli i Ilja Černousov, který uzavřel první dvacítku.

„Byl to hodně napínavý závod, já jsem zpocený víc, než kdybych ho sám jel,“ usmíval se Lukáš Bauer. „Alexis Jeannerod jel skvěle, vylepšil si umístění z loňska. U Ilji jsme věděli, že ještě není v top formě a necítí se nejlépe, na druhou stranu 20. místo není žádné zklamání, bojoval do poslední chvíle. Honza Šrail zajel na úvod sezony dobrý výsledek a líbila se mi i premiéra dvou Poláků, Klisze a Antolce, kteří se na trati rvali o svůj první individuální výsledek,“ dodal týmový šéf.

Seriál dálkových běhů Visma Ski Classics bude po dvou úvodních startech v Livignu pokračovat 12. ledna, kdy je na programu Kaiser Maximilian Lauf v Rakousku. „S vystoupením týmu v Itálii jsem celkově spokojený. Teď nás čeká měsíční pauza, během které něco nalyžujeme, a i v servise se posuneme dál. Dnes to bylo docela složité, protože předpověď slibovala sníh a opravdu během závodu žen sněžit začalo. Byli jsme dost napjatí, ale myslím, že lyže jely všem dobře, i servis tu odvedl kus práce,“ uzavírá Bauer.