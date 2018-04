Most opustí kanonýrka Szarková. Vystřílela si smlouvu v Norsku

Svůj autogram vložila na dvouletý kontrakt podle portálu Slovenského svazu házené o víkendu.

„Storhamar jsem si vybrala, protože je to klub na vysoké úrovni s kvalitními hráčkami. A navíc družstvo předvádí pěknou házenou,“ uvedla Szarková pro web svého nového zaměstnavatele. „Možnost působit ve Skandinávii je pro mě nová zkušenost a zároveň je to velmi atraktivní. Když jsem byla mladší, snila jsem o tom, že si zahraju v Norsku. Storhamar je sympatický klub s cílem účinkovat v pohárové Evropě. Líbí se mi tu.“

Spojka Szarková byla druhou nejlepší střelkyní letošní skupinové fáze Poháru EHF, nasázela 42 gólů. Norskému Larviku v dvojzápase naložila 21 branek.

A góly jsou to, co od ní budou očekávat i v Storhamaru. „Simona je gólová hráčka. Má dobrou střelu a schopnost skórovat. Po dokončení studia jí ubyly povinnosti a v letošní sezoně předvádí svoje umění v plné kráse,“ rozplýval se Arne Senstad, trenér třetího týmu norské ligy. „Hodí se do našeho herního stylu. Chceme se prosadit v evropských soutěžích, proto potřebujeme kvalitní hráčky. Jsme rádi, že si vybrala náš klub.“

26letá rodačka z Nových Zámků má v letošní interligové sezoně na kontě 137 gólů, nikdo z Mostu jich víc nedal. Ve finále Českého poháru proti Slavii se trefila devětkrát. Za Anděly nastupuje už čtvrtou sezonu, zahrála si na mistrovství Evropy v roce 2014.