Halepová má vyhřezlou ploténku a Turnaj mistryň vzdala. Pojede Bertensová

Halepová se zranila při tréninku před turnajem ve Wu-chanu a vyšetření následně odhalilo, že má vyhřezlou ploténku. Kvůli neustávajícím bolestem tento týden vzdala i turnaj v Moskvě, který chtěla pojmout jako test. Už předem avizovala, že pokud nebude schopná hrát v ruské metropoli, je její start v Singapuru hodně nepravděpodobný.

„Moje záda nejsou v pořádku. Poslední čtyři týdny jsem netrénovala. Nejsem připravená, abych hrála na této úrovni a navíc mě to pořád bolí,“ řekla Halepová pro WTA. „Rozhodnutí ale bylo těžké. Je těžké odhlásit se z velkého turnaje. Vlastně myslím, že to bylo poprvé v mém životě,“ dodala s tím, že musela dát přednost vlastnímu zdraví.

„Je to pořád stejný problém už od Wu-chanu a potřebuju prostě pauzu, abych to vyléčila,“ řekla Halepová. „Potřebuji tři nebo čtyři týdny rehabilitace a klidu, pak by to mělo být v pořádku. Takže mám dost času, abych se dala do kupy a připravila se na příští rok,“ dodala.

Sedmadvacetiletá Rumunka má za sebou nejlepší sezonu v kariéře. Zahájila ji triumfem v Šen-čenu, na který navázala finálovou účastí na Australian Open. Na Roland Garros pak boj o první grandslamovou trofej dotáhla k úspěšnému konci. Celkem letos získala tři turnajové tituly a bez ohledu na neúčast na Turnaji mistryň má jistotu, že sezonu ukončí jako světová jednička.

Bertensová bojovala na Kremlin Cupu o poslední postupové místo s Karolínou Plíškovou a po prohře české jedničky si mohla účast v Singapuru zajistit, pokud by postoupila do semifinále. Stejně jako Plíšková ale vypadla už ve 2. kole a musela čekat na případné odhlášení některé ze soupeřek. Nyní se stane první nizozemskou tenistkou na Masters po Brendě Schultzové-McCarthyové, která hrála finálový turnaj v roce 1997.

Vrchol sezony začne v neděli a v Singapuru se představí rekordní počet sedmi českých tenistek. V elitní osmičce dvouhry nastoupí Petra Kvitová a Karolína Plíšková. Ve čtyřhře se na na turnaj kvalifikovalo pět Češek - dvojice Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková a Andrea Sestini Hlaváčková, Barbora Strýcová a také Květa Peschkeová s Američankou Nicole Melicharovou.