Podpora od Kvitové pomohla. Psala mi hned zprávu, líčila šampionka Halepová

„Je těžký a nádherný,“ prohodila Halepová. To už si pohár Suzanne Lenglenové bedlivě střežila v náručí. „Teď jsem opravdu spokojená.“



Splnila misi, kterou v minulosti provázelo několik slz smutku.

Podobně jako většina tenistek a tenistů snila v mládí o tom, jak se jednou stane šampionkou. Třikrát už byla velmi blízko, dvoutýdenní tažení na pařížské antuce v roce 2014 a 2017 nedokázala ve finále dotáhnout do kýženého konce. Stejně tak letos na Australian Open.

„Pracuj. Dočkáš se,“ vzkazovala jí kamarádka Petra Kvitová, jež se s letošním Roland Garros loučila už ve třetím kole.

V neděli večer už světová osmička posílala Halepové zprávu: „Užij si každou sekundu, zasloužíš si to!“

„Chtěla bych hrozně poděkovat Petře Kvitové, která mi hned psala zprávu. Je skvělé vidět ostatní hráčky, že mají radost z mého vítězství,“ řekla Halepová.



Historický triumf se ale pro 26letou Rumunku nerodil snadno. V úvodu druhého setu se jí v hlavě honily myšlenky o zpackaném zápasu. O konci a další promarněné šanci.

Urputná bojovnice ale výrazně zlepšila hru. A Sloane Stephensovou rázem dostávala do značných problémů.

„Ve třetím setu za stavu 5:0 jsem ztratila hru. Skoro jsem nemohla dýchat. Ale řekla jsem si: OK. Máš další čtyři gemy na to, aby si zvítězila,“ vysvětlovala.



Právě v psychickém nastavení i agresivním herním pojetí se letošní finálový výkon drobné ranařky lišil od těch předchozích. Halepová útočila, toužila ukončovat výměny vítěznými údery, nabíhala na síť.

„Ale byla jsem připravena na urputnou tříhodinovou bitvu a přetahovanou o každý míček,“ ujišťovala. Defenzivnímu stylu věří právě Stephensová.



Američance vše vycházelo v první sadě. Tehdy světovou jedničku dokázala častokrát překvapit. Postupně se ale nápady z její hry vytratily. „Trenér (Darren Cahill) mi řekl, ať jdu na kurt a prostě zvítězím. Nečekám na soupeřku. Musím si to vybojovat sama,“ řekla Halepová.

Výraznou vzpruhou po prohráném úvodním setu byla i skvělá kulisa. Většina z 15 tisícovek diváků na tribunách kurtu Philippa Chatriera podporovala právě Halepovou. Nechyběly ani početné ostrůvky rumunských fanoušků.



„Lístky jsem nekupovala. Dorazili sami,“ usmívala se Halepová. „Ale v minulosti jsem to udělala. Teď už ne,“ doplnila.



Koupíte si teď v Paříži byt a začnete tu žít? čelila na tiskové konferenci otázce.

ZPRAVODAJSTVÍ Z finále ženské dvouhry v Paříži

„Je to můj nejoblíbenější grandslam. Říkala jsem, že pokud jeden ze čtyř velkých turnajů vyhraju, bude to právě tady,“ líčila. „A byt? Zatím nevím, co bude,“ vtipkovala.



Z oranžové drti se musí Halepová rychle přenastavit do travnatého módu. Už za měsíc startuje v Londýně slavný Wimbledon, třetí grandslam sezony.

„Ale teď mám prázdniny. Nechci se bavit o dalších turnajích. Travnatá sezona je stále daleko.“



V podání Rumunky jsou to vydřené a zasloužené prázdniny.