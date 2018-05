Budiž chaos. O partyzánské válce Sky i zkoumání Dumoulinových očí

Čtvrteční odpoledne. V obci Frabosa Sottana, na úpatí stoupání na Pratonevoso hrají na děti sotva školou povinné fotbal a všechny mají růžové dresy. Zpěněný horský potok s vodou barvy takřka zelené burácí vedle silnice. Dva postarší britští fanoušci zaparkují svůj obytný vůz a vyvěsí na něj nejméně čtyřicet britských vlajek.

Po dlouhém dni v Pádské nížině dorazilo Giro na práh Alp.

Budíček, vážení.

„Na rovině bylo naše tempo tak superpomalé a nudné, že jsem skoro usnul. Naštěstí jsem se dokázal včas probudit,“ prohlásí Tom Dumoulin.

Čeká je čtrnáct kilometrů stoupání do lyžařského střediska Pratonevoso, kde už v květnu nejezdí lanovky, ale sněhu na okolních svazích je k vidění stále ještě dost.

Daleko před nimi se potýkají uprchlíci, bojující o etapu. Teď ze skupiny favoritů útočí Richard Carapaz a další Jihoameričan, Kolumbijec Miguel Ángel López. Růžový Yates jen přihlíží, jak jim odjíždějí. Kočkování chlapců, bojujících o bílý dres. Ať si to užijou.

Ale ten útok Wouta Poelse... Co to zase Sky vymýšlí?

Tým Sky vůbec dělá v posledních dnech věci, které pro něj nejsou obvyklé. Už ve středu, cestou do Isea, poslal do úniků Kennyho Elissonda a Wouta Poelse. Přinutili tím Mitchelton-Scott tahat tempo pelotonu, protože hoši z Mitcheltonu si řekli, že dresy Sky v dálce před nimi není ten nejbezpečnější výhled.

Být to za běžných okolností na Tour nebo na Vueltě, tak se při stoupání, jakým je Pratonevoso, seřadí v čele pelotonu vrchařský vlak Sky a svým nekompromisním tempem odrovnává jednoho protivníka za druhým.

Ale tady? Je to tak neskyovské. Snaha vyvolat v balíku zmatek. Partyzánská válka namísto běžných demonstrací síly.

„Chtěli jsme dostat ostatní pod takový tlak, jak to jen půjde,“ přizná Elissonde.

„Na začátku posledního stoupání se Wout Poels cítil dobře, proto jsme se rozhodli, že ho pošleme dopředu a já potom k němu zkusím doskočit,“ vylíčí Chris Froome.

Ovšem to bychom předbíhali.

Na metě dva kilometry pod vrcholem, mezi davy diváků a v místech, kde jsou zatáčky pojmenované po italských velikánech Bugnovi, Pantanim či Nibalim, přichází part Toma Dumoulina.

„Zaútočím,“ sliboval před etapou. Nastal čas sliby plnit. Předvádí mohutnou akceleraci. „Chtěl jsem si tak Yatese otestovat.“

A Simon Yates se drží. Zatím.

Když se oba opět zklidní, otočí muž v růžovém trikotu hlavu na svého nizozemského soka a pohlédne mu do očí.

„Chtěl jsem z nich vyčíst, jak na tom Tom je, jestli do toho útoku dal vše, co v sobě měl,“ vysvětlí později Yates.

Dumoulinovi však v nádrži ještě cosi zbylo.

Prakticky v tu samou chvíli, kdy Yates hledá stopy únavy v protivníkových očích, se kolem nich prosmýkne Pan nikdy se nevzdávající Froome. Za ním vyráží o pódium bojující Domenico Pozzovivo. Zatímco Dumoulin... no co, proč bych to nezkusil znovu i já.

Když se lídr Sunwebu o chvíli později ohlédne a překvapeně sleduje: Yates je odpáraný. Jeho ztráta narůstá!

„Byla to od Toma opravdu dobrá jízda,“ ocení po etapě Yates. „A já byl opravdu unavený, nedokázal jsem odpovědět.“

Poels se k Froomovi skutečně stáhne a potáhne mu tempo.

Dumoulin protne se skupinkou cíl, kousek za ním se zastaví, hlavu skloněnou nad řidítky, pohled upřený na asfalt, zhluboka vydechuje. Týmový masér Sunwebu zatím sleduje časomíru a silnici, po které se blíží do cíle Yates. Lídr Mitcheltonu-Scott už nestačí ani Patrickovi Konradovi z Bory!

„Dl jsi mu skoro půl minuty,“ sdělí masér Dumoulinovi.

„Konečně,“ vypadne z Nizozemce. „To je poprvé za tři týdny, co jsem na něj najel čas v kopcích.“

Zatímco Yates beze slova mizí do prostoru, kde jsou dekorováni majitelé trikotů, kolem Dumoulina se vytvoří velký hlouček reportérů, v čele s těmi nizozemskými, jimž několikrát zopakuje: „Mooi. Mooi. Mooi.“

Pěkné. Pěkné. Pěkné.

Před etapou slíbil: "Zaútočím." Taky říkal: "Tohle stoupání by mi mělo sedět." A obojí byla pravda.: @tom_dumoulin na Pratonevosu ujel Simonu Yatesovi a už na něj ztrácí jen 28 vteřin. Giro se zamotává!

Pak se vrátí do střízlivého módu a vypráví: „Byla to první Yatesova slabá chvíle v celém závodě. Dnes jsem byl lepší než on, ale tahle etapa mi taky měla svědčit víc než jemu, s jejím pomalým tempem na rovině a maximálním vzepětím na jediné hoře. Chtěl jsem si v ní vyzkoušet, co je možné. Neočekával jsem, že ztratí tolik.“

Přijíždějí další jezdci Mitcheltonu a všichni dostávají stejnou otázku: Jak si vysvětlujete, co se vašemu lídrovi stalo?

Snaží se zachovat optimismus.

„Nedělal bych z té ztráty vědu, pořád vedeme,“ říká Roman Kreuziger.

„Každý už je unavený. Simon si sáhl hluboko v časovce. Ale pokud ve svém prvním zlém dnu na Giru ztratí jen 28 sekund, je to dobré,“ povídá Jack Haig, jenž nebyl ve finální fázi stoupání se svým lídrem, protože dle týmových pokynů šetřil nohy na následující dny.

STÁLE VEDU. Simon Yates a jeho růžový dres.

Yates si kráčí na pódium pro maglia rosa, ke kterému mu stále zůstal náskok 28 sekund na Dumoulina, a před tiskovkou se tentokrát ani nesnaží setřít si z tváří rtěnku pódiových dívek. Jeho odpovědi jsou více strohé.

„Byla tato krize první známkou narůstajícího vyčerpání, Simone?“

„Dobrá otázka. Nevím. Snad ne. Byl jsem špatný jen na jednom kilometru. Je to O.K.“

„Překvapil vás Froome?“

“Ne. On se opravdu nikdy nevzdává.“

„Neplatíte daň za příliš agresivní pojetí závodění v předchozích etapách?“

„Ale to byla nutnost být agresivní. Kdybych nebyl, neměl bych ze závodu 40 bonusových sekund a neoblékal bych už maglia rosa.“

Po zdařilé časovce se „omlouval“ svým fanouškům, že jeho pojetí závodění ve zbylých etapách bude defenzivnější, že už nejspíš nebude sám atakovat. Teď ho napadá, zda to byl dobrý nápad. Proto říká: „Možná bych se měl vrátit k ofenzivnímu stylu. Fungoval celé Giro.“

Jen na to musí mít nohy...

„Dnes to pro mě nebyl superden. Ale další etapy mi profilem mají sedět víc,“ doufá. Další dvě alpské etapy, to je spousta těžkých kopců. A ta páteční si, při vší úctě k minulé sobotě na Zoncolanu, zaslouží přívlastek královská.

„Nejtvrdší den, co nás letos na Giru čeká,“ přitaká Matt White, šéf Mitcheltonu.

„Až pátek nám ukáže, zda šlo u Yatese o ojedinělou krizi, nebo jestli stále mohu vyhrát,“ povídá Dumoulin.

“V pátek bude prostor něco vyzkoušet. Třeba i dlouhý útok. Izolovat Yatese,“ tvrdí čtvrtý muž pořadí Chris Froome. „Pořád závodíme!“

Na pátečním menu, které začne u Turina v bývalé rezidenci savojských králů ve Venaria Reale, se nachází nejvyšší bod celého Gira, ve výšce 2178 metrů na Colle della Finestre, v průsmyku s částečně šotolinovými cestami bez asfaltu a s prudkým sjezdem z vrcholu.

Ještě předtím se vydají do průsmyku Lys, po zdolání Finestre budou šplhat do Sestriere a na samém konci dne prověří znavené nohy cyklistů strmé stoupání Jafferau nad Bardonecchií.

Bude to etapa krásná i brutální.

Finestre se od své premiéry v roce 2005 objevuje v itineráři Gira teprve popáté. Před třinácti lety bylo svědkem ďábelského sjezdu Paola Savoldelliho z vrcholu, během nějž zachránil svůj růžový dres. A při poslední návštěvě růžvého závodu tu na pomezí asfaltu a prašné cesty tvrdě atakoval Mikel Landa a přivedl tak do červených čísel i do té doby nedotknutelného Alberta Contadora.

Dnes bude Finestre na menu etapy dříve než obvykle, na jeho vrchol se vydrápají 73 kilometrů před cílem 184kilometrové šichty.

„Přesto očekáváme, že už tam může zaútočit Froome,“ říká White.

Dojde ke střetu mnoha různých strategií.

„Potřebujeme izolovat Yatese od jeho týmu. Což se nám nejspíš nepovede v kopcích, ale mohlo by se to povést v údolích,“ naznačuje Nicolas Portal, sportovní ředitel Sky. Myslí na údolí mezi Sestriere a Bardonecchií?

„Budeme závodit jinak, než jsme zvyklí. Zapojíme moment překvapení. Vy´voláme zase chaos. Už jsme si ověřili, že to funguje. Dostaneme ostatní pod takový tlak, jak to jen půjde. A Chris všem ukáže, jakým je válečníkem,“ tvrdí Kenny Elissonde jménem jezdců Sky.

Všechna ta slova mohou být i součástí narůstající psychologické války.

„Každý z našeho týmu je teď trochu víc nervózní,“ přiznává Jack Haig z Mitcheltonu. „Čím blíž jsme k cíli, tím víc si uvědomujeme, že můžeme vyhrát jeden z největších závodů světa. Je normální, že nervozita narůstá.“

Alpské jeviště je připraveno. Kdo si na něm řekne o hlavní roli?

„Musíme bojovat, musíme věřit a můžeme dokázat cokoliv,“ burcuje svůj tým Estéban Chaves.